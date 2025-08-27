Suscribirse

Estados Unidos

Trump ordena bandera a media asta en EE. UU. por tiroteo en Minnesota, mientras que el FBI investiga posible terrorismo

Estados Unidos está de luto por la muerte de dos menores de edad a manos de un tirador de 22 años.

Redacción Mundo
28 de agosto de 2025, 12:03 a. m.
x
Familias se reúnen después del tiroteo masivo del 27 de agosto. | Foto: Associated Press

Estados Unidos está conmocionado por el tiroteo perpetuado en Minneapolis, Minnesota, en la escuela católica Annunciation, en la primera semana de clases, que dejó dos menores de edad muertos y 17 personas heridas, entre las que se encuentran dos adultos de la tercera edad.

El hecho se registró este miércoles, 27 de agosto, cuando Robert Westman, de 22 años, ingresó a las inmediaciones del campus educativo y disparó contra 19 personas.

Contexto: Revelan identidad del tirador de escuela en Minnesota: esta es la macabra frase que tenía escrita en el cargador de su arma

La tragedia que golpeó a la comunidad educativa de este plantel y a los padres de familia hizo que el presidente Donald Trump ordenara que la bandera estadounidense se ice a media asta en edificios federales y en embajadas de todo el mundo hasta el 31 de agosto.

Además, expresó sus condolencias a las víctimas del feroz ataque a través de un comunicado oficial de la Casa Blanca.

x
Trump ordeno tener la bandera de Estados Unidos a media asta en señal de luto. | Foto: Casa Blanca

Por su parte, el expresidente y Nobel de Paz, Barack Obama, también se pronunció sobre el ataque a través de su cuenta oficial de la red social X.

No podemos permitirnos insensibilizarnos ante los tiroteos masivos. Lo ocurrido hoy en Minneapolis es desgarrador, y Michelle y yo rezamos por los padres que han perdido a un hijo o que estarán en el hospital tras otro acto de violencia atroz e innecesaria”, escribió el exmandatario demócrata.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió en una rueda de prensa oficial acciones contundentes para las investigaciones y detener el flagelo de los tiroteos.

“Y no solo digan que esto se trata de pensamientos y oraciones ahora mismo. Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de clases. Acción, no palabras”, sostuvo Frey.

El aterrador ataque

Un niño de 10 años, que presenció el ataque, comentó para medios locales que estaba en la iglesia cuando empezó a escuchar los disparos.

Michael Simpson dijo que su nieto de 10 años, Weston Halsne, recibió un balazo mientras estaba sentado junto a las ventanas de la iglesia.

Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)
Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP) | Foto: AP

Con la voz temblorosa al salir de la zona de la escuela, Simpson comentó que la violencia durante la misa del tercer día de clases lo dejó preguntándose si Dios velaba por él, en declaraciones a Associated Press.

El debate sobre el porte libre de armas y la salud mental otra vez está en la cima de la agenda pública estadounidense ante este atroz ataque.

Tras conocerse la identidad del victimario, en redes sociales empezaron a especular sobre las razones que llevaron a Westman a cometer este acto violento, aduciendo que no fue coincidencia que lo hiciera en una iglesia católica.

Incluso, militantes republicanos han usado su condición de persona transgénero para señalar la identidad de género como una de las razones de la decisión del atacante.

El FBI está a cargo de la investigación, mientras Estados Unidos no sale de la conmoción a nivel nacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump ordena bandera a media asta en EE. UU. por tiroteo en Minnesota, mientras que el FBI investiga posible terrorismo

2. ‘La Liendra’ aparece en preocupante estado; se mostró con moretones, heridas abiertas y curaciones

3. Thomas Greg continuará con la producción de pasaportes hasta abril de 2026: Gobierno Petro firmó millonario contrato

4. Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

5. Menor de 10 años relata el horror del tiroteo en un colegio católico de Minnesota: “Mi amigo me salvó”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTiroteo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.