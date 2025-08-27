Estados Unidos está conmocionado por el tiroteo perpetuado en Minneapolis, Minnesota, en la escuela católica Annunciation, en la primera semana de clases, que dejó dos menores de edad muertos y 17 personas heridas, entre las que se encuentran dos adultos de la tercera edad.

El hecho se registró este miércoles, 27 de agosto, cuando Robert Westman, de 22 años, ingresó a las inmediaciones del campus educativo y disparó contra 19 personas.

La tragedia que golpeó a la comunidad educativa de este plantel y a los padres de familia hizo que el presidente Donald Trump ordenara que la bandera estadounidense se ice a media asta en edificios federales y en embajadas de todo el mundo hasta el 31 de agosto.

Además, expresó sus condolencias a las víctimas del feroz ataque a través de un comunicado oficial de la Casa Blanca.

Trump ordeno tener la bandera de Estados Unidos a media asta en señal de luto. | Foto: Casa Blanca

Por su parte, el expresidente y Nobel de Paz, Barack Obama, también se pronunció sobre el ataque a través de su cuenta oficial de la red social X.

“No podemos permitirnos insensibilizarnos ante los tiroteos masivos. Lo ocurrido hoy en Minneapolis es desgarrador, y Michelle y yo rezamos por los padres que han perdido a un hijo o que estarán en el hospital tras otro acto de violencia atroz e innecesaria”, escribió el exmandatario demócrata.

We can't allow ourselves to become numb to mass shootings. What happened today in Minneapolis is heartbreaking, and Michelle and I are praying for the parents who have lost a child or will be sitting at their hospital bedside after yet another act of unspeakable, unnecessary… — Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2025

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió en una rueda de prensa oficial acciones contundentes para las investigaciones y detener el flagelo de los tiroteos.

“Y no solo digan que esto se trata de pensamientos y oraciones ahora mismo. Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de clases. Acción, no palabras”, sostuvo Frey.

El aterrador ataque

Un niño de 10 años, que presenció el ataque, comentó para medios locales que estaba en la iglesia cuando empezó a escuchar los disparos.

Michael Simpson dijo que su nieto de 10 años, Weston Halsne, recibió un balazo mientras estaba sentado junto a las ventanas de la iglesia.

Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP) | Foto: AP

Con la voz temblorosa al salir de la zona de la escuela, Simpson comentó que la violencia durante la misa del tercer día de clases lo dejó preguntándose si Dios velaba por él, en declaraciones a Associated Press.

El debate sobre el porte libre de armas y la salud mental otra vez está en la cima de la agenda pública estadounidense ante este atroz ataque.

Tras conocerse la identidad del victimario, en redes sociales empezaron a especular sobre las razones que llevaron a Westman a cometer este acto violento, aduciendo que no fue coincidencia que lo hiciera en una iglesia católica.

Incluso, militantes republicanos han usado su condición de persona transgénero para señalar la identidad de género como una de las razones de la decisión del atacante.