Trump revela los multimillonarios que estarán en la dirección de TikTok en EE. UU. después del acuerdo con China. Estas serían sus funciones

El actual mandatario republicano, Donald Trump, alcanzó un acuerdo con el presidente de China, Xi Jinping, para el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos.

Si bien no se conocen aún los detalles del tratado, uno de los pilares es que EE. UU. será quien dirija el funcionamiento de la red social, propiedad de la empresa china, ByteDance.

ByteDance es una de las empresas tecnológicas con más crecimiento en el país asiático. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En una entrevista emitida el domingo 21 de septiembre, Trump aseguró para Fox News que el multimillonario Rupert Murdoch y su hijo, Lachlan, estarían en la comitiva que le darán dirección a TikTok en el país norteamericano.

La decisión se puso en la mira de la agenda pública, ya que Lachlan Murdoch es director de Fox News y News Corp, uno de los medios más afines a Trump, donde brinda declaraciones exclusivas.

Murdoch, uno de los hombres más ricos del mundo, ha apoyado el Gobierno Trump a través de su medio de comunicación. | Foto: Getty Images

Además, en el grupo también estarían Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y Larry Ellison, cofundador y CEO de la empresa de software de bases de datos, Oracle.

Este último, sería el encargado de los datos y la seguridad de la app en Estados Unidos, ocupando uno de los seis cargos estadounidenses que estarían en la junta directiva, según Karoline Leavitt, secretaria de la Casa Blanca.

“Creo que estarán en el grupo. Un par más. Son personas realmente excelentes, personas muy prominentes. Y también son patriotas estadounidenses; aman a este país. Creo que harán un excelente trabajo”, mencionó Trump después de revelar los nombres.

El 16 de diciembre se sabrán los detalles del trato entre Washington y Bejing, que dejará en funcionamiento uno de las redes sociales más mediáticas del mundo.

¿Por qué TikTok tiene problemas de funcionamiento en Estados Unidos?

A enero de 2025, TikTok contaba con 170 millones de usuarios activos en el país, siendo la más usada después de de Youtube y Facebook, con un crecimiento exponencial en jóvenes.

El acuerdo marco alcanzado prevé que TikTok “pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos. | Foto: AFP

A principios del presente año, el Congreso de EE. UU. había prohibido el funcionamiento de TikTok en dicho territorio, alegando razones de seguridad nacional.

Los legisladores sostuvieron que a través de la red social, China podría tener injerencia en la ciudadanía norteamericana, ya que no se tiene control sobre el algoritmo aplicado.

Además, expusieron preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la influencia china en la opinión pública estadounidense.