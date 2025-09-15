Suscribirse

Donald Trump anuncia acuerdo con China sobre el futuro de TikTok. Esto se conoce

Tras meses de especulaciones y negociaciones, Estados Unidos habría llegado a un acuerdo sobre el funcionamiento de la aplicación.

Redacción Mundo
15 de septiembre de 2025, 1:56 p. m.
Donald Trump y TikTok
Donald Trump y TikTok | Foto: Getty

Una reunión entre funcionarios estadounidenses y chinos salió bien y se llegó a un acuerdo sobre “una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país querían mucho salvar”, publicó el presidente Donald Trump en su sitio de redes sociales el lunes refiriéndose a las charlas que ha tenido con la delegación de Pekín sobre el futuro de TikTok.

El comentario de Trump fue señalado en distintos medios confirmando que se refería que la empresa mencionada es TikTok, la empresa de redes sociales asociada con China que la ley estadounidense exige que se venda o cese sus operaciones.

Contexto: TikTok está de nuevo en problemas. Denuncian que usó mal los datos de sus usuarios

El presidente republicano ha extendido repetidamente el plazo para decidir el futuro de TikTok y no se comprometió a llegar a un acuerdo cuando la prensa le preguntó el domingo por la noche. Trump también dijo que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping. Aunque el gobierno chino aún no ha confirmado las declaraciones de Trump sobre el supuesto acuerdo.

TikTok se ha convertido en un punto de conflicto en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en los últimos meses
La aplicación TikTok se muestra en la tienda de aplicaciones en esta fotografía, frente a una transmisión de video del presidente estadounidense Donald Trump | Foto: Bloomberg via Getty Images

La base de la publicación de Trump surgió de una reunión en España que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tuvo con funcionarios chinos, incluido el viceprimer ministro chino He Lifeng, en la que TikTok iba a ser un tema, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Durante la presidencia demócrata de Joe Biden, el Congreso y la Casa Blanca utilizaron argumentos de seguridad nacional para aprobar la prohibición estadounidense de TikTok a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación controladora.

Contexto: Donald Trump revela detalles sobre TikTok: “China cambió el acuerdo debido a los aranceles”

Por su parte, Donald Trumo ha asegurado que seguirá adelante con la prohibición de la aplicación de vídeos cortos TikTok si China no abandona sus demandas de reducción de aranceles y restricciones tecnológicas como parte de un acuerdo de desinversión.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenaza y planea prohibir la popular aplicación para compartir videos TikTok en Estados Unidos debido a los riesgos para la seguridad.
En su mandato, Donald Trump ha dado constantes prorrogas a TikTok para su funcionamiento. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los videos y clips musicales, a menudo divertidos, que los creadores publicaban dieron a TikTok la imagen de un rincón soleado de internet donde los usuarios podían encontrar diversión y autenticidad.

TikTok cobró mayor impulso durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19, cuando los bailes cortos que se viralizaron se convirtieron en un pilar de la aplicación. Para competir mejor, Instagram y YouTube finalmente lanzaron sus propias herramientas para crear videos cortos, conocidos como Reels y Shorts, respectivamente. Para entonces, TikTok era todo un éxito.

Contexto: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revela dato sobre el futuro de TikTok: “Depende de mí”

Los desafíos llegaron a la par del éxito de TikTok. Funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por el origen y la propiedad de la empresa, señalando las leyes chinas que exigen a las empresas chinas entregar los datos solicitados por el gobierno. Otra preocupación fue el algoritmo propietario que configura lo que los usuarios ven en la aplicación.

Con información de AP.

Estados UnidosDonald TrumpChinaXi JinpingTikTok

