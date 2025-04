“El informe es que teníamos un acuerdo, más o menos para TikTok, no un acuerdo, pero bastante cerca, y luego China cambió el acuerdo debido a los aranceles. Si les diera un pequeño recorte en los aranceles, aprobarían ese acuerdo en 15 minutos, lo que te muestra el poder de los aranceles”, les dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Según la propia TikTok, aproximadamente el 60% del capital de ByteDance está en manos de inversores no chinos, lo que significaría que la plataforma de vídeo ya no estaría controlada mayoritariamente por una empresa china, un requisito clave del Congreso. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) | Foto: iNFLUENCERS