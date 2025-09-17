A las 2:40 a.m., hora local de Pensilvania, un individuo que conducía un vehículo blanco embistió una de las puertas de entrada de la sede del FBI Pittsburgh.

Testigos aseguran que el sujeto sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó a puerta dañada.

El FBI le pide ayuda a la comunidad para dar con la captura del implicado | Foto: FBI Pittsburgh

El presunto atacante fue identificado como Donald Henson, residente en Penn Hills, Pensilvania.