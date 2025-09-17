Mundo
Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”
El atacante irrumpió en la sede de la agencia federal el miércoles 17 de septiembre en horas de la madrugada.
A las 2:40 a.m., hora local de Pensilvania, un individuo que conducía un vehículo blanco embistió una de las puertas de entrada de la sede del FBI Pittsburgh.
Testigos aseguran que el sujeto sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó a puerta dañada.
El presunto atacante fue identificado como Donald Henson, residente en Penn Hills, Pensilvania.
*En desarrollo