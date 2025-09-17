Suscribirse

Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

El atacante irrumpió en la sede de la agencia federal el miércoles 17 de septiembre en horas de la madrugada.

17 de septiembre de 2025, 1:21 p. m.
El FBI busca al sujeto que conducía el vehículo | Foto: FBI Pittsburgh

A las 2:40 a.m., hora local de Pensilvania, un individuo que conducía un vehículo blanco embistió una de las puertas de entrada de la sede del FBI Pittsburgh.

Testigos aseguran que el sujeto sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó a puerta dañada.

El FBI le pide ayuda a la comunidad para dar con la captura del implicado | Foto: FBI Pittsburgh

El presunto atacante fue identificado como Donald Henson, residente en Penn Hills, Pensilvania.

*En desarrollo

