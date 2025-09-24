Suscribirse

Estados Unidos

Macabro caso en Pensilvania: hallan 4 bebés sin vida escondidos en una casa, envueltos en telas y bolsas. Esto dicen las autoridades

Los cuerpos de los menores fueron encontrados en un armario y en el ático de la vivienda.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 3:40 p. m.
x
Los cuerpos hallados fueron encontrados en diferentes partes de la casa en Pensilvania. | Foto: Getty Images

En el condado de Cadogan Township, al norte de Pittsburgh, Pensilvania, se consumó un supuesto crimen que impactó la comunidad de la zona, con víctimas menores de edad.

El caso, reportado por Usa Today, tiene involucrada a Jessica Marie Mauthe, de 39 años, quien fue capturada el 23 de septiembre, después de que la policía halló cuerpos en descomposición de 4 niños en una casa desalojada.

Contexto: Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

Según la declaración de arresto juramentada, Mauthe tuvo cuatro hijos a lo largo de 6 años en dicha vivienda. Allí se conflagró el crimen por el que es acusada; presuntamente, le quitó la vida a cada uno inmediatamente después de que nacieron.

¿Quién la descubrió?

Usa Today informa que la denuncia fue interpuesta ante la Policía Estatal de Pensilvania por el expropietario de la casa donde residía la sospechosa.

x
Las autoridades policiales capturaron a la mujer implicada en otro condado del estado | Foto: Getty Images

El denunciante le mencionó a los agentes que el desalojo de la mujer se dio el 14 de agosto y las cerraduras fueron cambiadas el día 30 del mismo vez.

Mientras el hombre limpiaba la casa, se percató del cuerpo de un bebé en una bolsa que tenía mal olor. Los restos del menor estaban envueltos en una toalla en un armario del segundo piso. Los otros tres bebés sin vida fueron encontrados en el ático.

Contexto: Compraron una casa en Pensilvania con símbolos nazis escondidos y demandarán al vendedor. “No me transmitas tu potencial odio”

En declaraciones a la Policía, Mauthe sostuvo que hace seis años había dado luz a un niño en el baño, pero al percatarse que no respiraba, optó por ponerlo en una bolsa.

Los delitos imputados

Los cargos por los que Mauthe fue arrestada sin opción de fianza son homicidio criminal, homicidio involuntario, abuso de cadáver y por ocultar la muerte de un infante.

La mujer está bajo privación de la libertad en un centro carcelario del condado de Armstrong, Pensilvania.

x
En esta zona fue localizada la mujer sospechosa | Foto: Pittsburghregion.org

La audiencia de imputación de cargos empezará la próxima semana, donde se empezará a decidir la situación judicial de Mauthe.

En Estados Unidos es obligatorio reportar muertes caseras al 911. El organismo enviará servicios de emergencias y estos procederán dependiendo de las circunstancias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La concejal Sandra forero denuncia que la capital perdió el control de sus calles: parques, andenes y plazas bajo asedio de las mafias del espacio público

2. “Me cuentan que Trump tuvo que pedir anoche una aromática de manzanilla porque el discurso de Petro no lo dejó dormir”

3. Gesto de James Rodríguez fue grabado en México: cámara captó lo que terminó haciendo

4. Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

5. Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCrimenPensilvania

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.