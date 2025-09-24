Macabro caso en Pensilvania: hallan 4 bebés sin vida escondidos en una casa, envueltos en telas y bolsas. Esto dicen las autoridades

En el condado de Cadogan Township, al norte de Pittsburgh, Pensilvania, se consumó un supuesto crimen que impactó la comunidad de la zona, con víctimas menores de edad.

El caso, reportado por Usa Today, tiene involucrada a Jessica Marie Mauthe, de 39 años, quien fue capturada el 23 de septiembre, después de que la policía halló cuerpos en descomposición de 4 niños en una casa desalojada.

Según la declaración de arresto juramentada, Mauthe tuvo cuatro hijos a lo largo de 6 años en dicha vivienda. Allí se conflagró el crimen por el que es acusada; presuntamente, le quitó la vida a cada uno inmediatamente después de que nacieron.

¿Quién la descubrió?

Usa Today informa que la denuncia fue interpuesta ante la Policía Estatal de Pensilvania por el expropietario de la casa donde residía la sospechosa.

Las autoridades policiales capturaron a la mujer implicada en otro condado del estado | Foto: Getty Images

El denunciante le mencionó a los agentes que el desalojo de la mujer se dio el 14 de agosto y las cerraduras fueron cambiadas el día 30 del mismo vez.

Mientras el hombre limpiaba la casa, se percató del cuerpo de un bebé en una bolsa que tenía mal olor. Los restos del menor estaban envueltos en una toalla en un armario del segundo piso. Los otros tres bebés sin vida fueron encontrados en el ático.

En declaraciones a la Policía, Mauthe sostuvo que hace seis años había dado luz a un niño en el baño, pero al percatarse que no respiraba, optó por ponerlo en una bolsa.

Los delitos imputados

Los cargos por los que Mauthe fue arrestada sin opción de fianza son homicidio criminal, homicidio involuntario, abuso de cadáver y por ocultar la muerte de un infante.

La mujer está bajo privación de la libertad en un centro carcelario del condado de Armstrong, Pensilvania.

En esta zona fue localizada la mujer sospechosa | Foto: Pittsburghregion.org

La audiencia de imputación de cargos empezará la próxima semana, donde se empezará a decidir la situación judicial de Mauthe.