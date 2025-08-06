La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que emitió una parada en tierra para los vuelos de United Airlines en varios aeropuertos estadounidenses, mientras que la propia compañía dijo que sus equipos estaban trabajando para resolver una falla tecnológica lo antes posible.

“Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida”, declaró United en un comunicado.

“Prevemos más retrasos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”.

Un avión de United Airlines en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Newark, Nueva Jersey, el 11 de enero de 2023. - La Autoridad Federal de Aviación de EE. UU. dijo el miércoles que las operaciones de vuelo normales "se están reanudando gradualmente" en todo el país luego de una interrupción de los sistemas durante la noche que canceló las salidas. (Foto de Kena Betancur / AFP) | Foto: AFP

Según una reciente comunicación, United ha señalado que sus sistemas están comenzando a restablecerse progresivamente, aunque es posible que los viajeros experimenten demoras durante la noche del miércoles. Hasta ahora, se han pospuesto 827 vuelos y se han anulado 23.

En una declaración proporcionada a ABC News, la compañía aérea aclaró que la interrupción no se debe a un ataque informático.

La suspensión de operaciones en tierra no afecta a los vuelos operados por United Express, y aquellos que ya se encuentran en vuelo continuarán su trayecto hacia el destino previsto, de acuerdo con la información ofrecida por la aerolínea.

Diversos comunicados emitidos por la FAA han señalado que United ha solicitado interrupciones temporales en tierra en varios aeropuertos clave, como Newark, San Francisco, Chicago, Denver y Houston.