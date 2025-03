La app independiente de Zelle ya no volverá a estar a disposición de los usuarios. Esta es la noticia que la empresa financiera ha venido anunciando desde hace unas semanas con el fin de que sus clientes estén prepara dos para los cambios que se avecinan.

Usuarios de Zelle en Estados Unidos: Bank of America y Wells Fargo, entre los bancos que modificarán sus reglas

La popular plataforma de pagos le dice adiós a cientos de clientes

A partir del próximo mes, si usted no está vinculado a una entidad financiera, no podrá enviar o recibir dinero a través de este sistema, ya que la aplicación independiente no le permitirá hacer estas transacciones.