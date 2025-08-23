A la cárcel alias Mono Luis, hermano del jefe principal de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco

Este sábado, 23 de agosto, Luis Hernando Vera Fernández, conocido con el alias de Mono Luis y hermano de Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, fue enviado a prisión. Su detención se produjo el viernes en la vereda Curiche, ubicada en el municipio de El Peñón, Cundinamarca.

La captura de este importante miembro de la organización criminal marca un nuevo golpe a las estructuras de las disidencias de las Farc.

Un juez de control de garantías determinó que alias Mono Luis debe permanecer en prisión preventiva, luego de que la Fiscalía General de la Nación señalara un alto riesgo de fuga.

Néstor Gregorio Vera Alias Iván Mordisco Disidencias de las Farc | Foto: AFP

Según el ente acusador, si su hermano, Iván Mordisco, “le adecua una ruta específica”, podría huir fácilmente. Por esta razón, se consideró que el riesgo de evadir la justicia era significativo, dada la influencia y recursos de la organización criminal.

La Fiscalía imputó a Luis Hernando Vera Fernández los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Esta captura forma parte de la ofensiva nacional contra las disidencias de las Farc, liderada por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que busca desmantelar a los grupos armados ilegales.

🔴 La @PoliciaColombia capturó en El Peñón (Cundinamarca) a Luis Hernando Vera Fernández, alias “Mono Luis”, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”.



Acusado de tener más de 11 años de trayectoria criminal, el Mono Luis estaría vinculado con narcotráfico,… pic.twitter.com/LcoJVnw63B — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 23, 2025

Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, desempeñó un papel clave en la organización de las disidencias de las Farc, centrando su actividad en la gestión de las finanzas ilícitas y en la coordinación logística de las operaciones criminales en el sur de Colombia.

Su rol dentro de la estructura del grupo armado era fundamental para mantener la operatividad de la organización, especialmente en el tráfico de narcóticos y otros delitos que sustentaban su economía ilícita.

De acuerdo con un informe oficial de la Policía, Mono Luis era considerado el “principal operador de confianza” de su hermano, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc.

El Gobierno colombiano ha puesto una recompensa de casi un millón de dólares por la captura de Iván Mordisco, lo que subraya la importancia de la estructura criminal que ambos hermanos dirigían.