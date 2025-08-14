Suscribirse

Nación

“Acciones demenciales”: General Carlos Triana, tras asesinato de dos policías en Morales, Cauca

Los uniformados fueron víctimas, al parecer de las disidencias de las Farc que delinquen en la región.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 10:43 p. m.
Policías asesinados por las disidencias de las Farc en Cauca.
Policías asesinados por las disidencias de las Farc en Cauca. | Foto: Policía

El director de la Policía, el general Carlos Triana, condenó el crimen de dos policías en el municipio de Morales, Cauca, a manos de las disidencias de las Farc.

El alto mando de la Policía dijo que se trató de acciones demenciales. “Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen. ¡No habrá refugio para estos asesinos!“, dijo el general Triana.

Ataque criminal

La versión de algunos testigos del ataque contra los integrantes de la Policía, señala que dos sujetos se acercaron sigilosamente a los uniformados que estaban cumpliendo labores de vigilancia entre el parque principal y la estación de Policía y les dispararon en la cabeza.

Luego del movimiento sicarial, los criminales salieron huyendo del sitio dejando un objeto abandonado como si se tratara de un explosivo. De inmediato los compañeros de los dos policías asesinados salieron para tratar de auxiliarlos, pero era demasiado tarde.

Lo más leído

1. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

El ataque fue letal, Trujillo y Rosado ya se encontraban tirados en el piso sin la más mínima posibilidad de salvarles la vida.

En Cauca delinquen tres organizaciones criminales de alto impacto. Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y la guerrilla del ELN.

La guerra cosiste en apropiarse de los cultivos ilícitos que hay en la región, teniendo en cuenta que en zonas como El Plateado, hay extensos campos sembrados con la hoja, que es la materia prima para la producción de cocaína.

Morales, de acuerdo con información del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, hasta el 2023 contaba con más de 1.500 hectáreas; pero existen otras regiones con números más altos como El Tambo, 9.392; Argelia, 3.319, para un total de más de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento del Cauca.

ED 2232
El Plateado, Cauca, una de las zonas más conflictivas del país por cuenta de los cultivos ilícitos de hoja de coca. | Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Las autoridades de policía y militares han reconocido que combatir el negocio del narcotráfico es complejo en el Cauca sino se cuenta con una transformación de fondo de los territorios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Destapan si jugador de Atlético Nacional será operado tras fracturarse: “continúa con inflamación”

2. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

3. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

4. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

5. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaDisidencias de las FarcCauca

Noticias Destacadas

Pánel de precandidatos a la presidencia en el Congreso de la Andi

Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

Redacción Economía
Ricardo Bonilla guardó silencio cuando el presidente le pidió explicaciones a partir de las denuncias de Reyes.

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

No

Ministro Antonio Sanguino dice que es inocente en proceso que avanza en su contra por carrusel de la contratación en Bogotá

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.