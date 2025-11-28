Acopi confirmó su participación en la Mesa Tripartita para definir el salario mínimo 2026

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas confirmó este viernes su participación en la instalación de la Mesa Tripartita de Concertación que arrancará el próximo 1 de diciembre, cuando se pondrán sobre la mesa los datos que orientarán la definición del salario mínimo para el próximo año. La organización pidió que la discusión incluya “criterios rigurosos” y priorice la realidad de las MiPymes.

El Gobierno nacional confirmó que la negociación formal del salario mínimo 2026 contará con la participación de trabajadores, gremios empresariales y el Ministerio de Trabajo como mediador. El calendario marca el inicio de las reuniones técnicas y de las subcomisiones donde se revisarán los insumos macroeconómicos que servirán para proponer cifras.

Dentro de los insumos críticos están la inflación anual (IPC), la productividad y la trayectoria del crecimiento económico. El DANE había publicado información parcial —por ejemplo, el IPC anual a octubre y los boletines técnicos mensuales— y es la fuente que entregará los datos definitivos de cierre de año que la mesa tomará en cuenta.

Además, entre los datos técnicos que ya están sobre la mesa, el DANE también presentó cifras de productividad que se usarán en la negociación: la productividad total de los factores para el tercer trimestre mostró un avance técnico que distintos análisis han cuantificado en torno a 0,91%, un insumo central para armar los escenarios de incremento.

Por su parte, la inflación es una de las variables clave que se tendrán en cuenta para definir el salario mínimo, y el DANE entregará el dato definitivo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el 5 de diciembre. La presentación oficial de las proyecciones anuales será realizada por la directora de la entidad, Piedad Urdinola, el 9 de diciembre.

El cronograma previsto para la mesa de concertación salarial establece que la instalación de la mesa y el inicio del intercambio técnico se realizará el 1 de diciembre, dando inicio a la revisión de los indicadores económicos que orientarán la negociación del salario mínimo 2026.

Para el 9 de diciembre aproximadamente, se ha señalado la fecha en que trabajadores, empresarios y Gobierno darán a conocer públicamente sus propuestas. Posteriormente, entre el 11 y 15 de diciembre, se desarrollarán las jornadas de concertación y búsqueda de acuerdo.

En caso de que no se logre consenso en estas fechas, existe la posibilidad de plazos extraordinarios, incluyendo la opción de que el presidente expida el incremento salarial por decreto antes del 30 de diciembre.