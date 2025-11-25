Como es costumbre cada final de año, el Gobierno y distintos sectores de trabajadores y empresarios se alistan una vez más para iniciar las conversaciones y concertaciones alrededor de la definición del salario mínimo, un valor clave para los trabajadores colombianos.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, la cual no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.

El aumento del mínimo cambiaría también las pensiones. | Foto: Stock Arc: Colprensa y El País

Sin embargo, este rubro no solo afecta a los trabajadores colombianos, sino también a quienes reciben una pensión, dado que este ingreso impacta su bolsillo de manera directa.

Es importante hacer la claridad de que no todas las pensiones son impactadas de la misma forma, pues cambian dependiendo del ingreso y el fondo. Es Fondo de Pensiones Públicas indica que hay una distinción.

Si usted tiene una mesada pensional igual al salario mínimo legal vigente, el aumento para 2026 será del mismo porcentaje que sea decretado por el Gobierno Nacional, ya sea en la mesa de concertación o por decreto.

Así se cambiarán según la norma. | Foto: ADOBE STOCK

De otro lado, si su pensión es superior al salario mínimo, tenga en cuenta que el ajuste no se hará con base en el aumento del salario sino que se definirá dependiendo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se consolide al cierre del año.

Tenga en cuenta que la instalación de la mesa de negociación del salario mínimo iniciará el 1 de diciembre. El 5 de diciembre el Dane presentará el dato del PIB.

Dentro de poco se definirá el aumento del salario mínimo. | Foto: Getty Images/iStockphoto