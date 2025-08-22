Alfredo Saade y su mensaje a Petro tras los atentados en Cali y Amalfi

Colombia vive momentos de terror tras los recientes hechos de violencia que dejan, por el momento, 19 personas muertas y más de 70 heridas.

Los atentados terroristas ocurrieron este jueves 21 de agosto en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, nordeste de Antioquia, y en Cali, Valle del Cauca.

En el caso de Amalfi, 13 policías murieron luego de que el helicóptero en el que se transportaban fuera atacado con un dron cargado con explosivos, en momentos en que realizaban operativos contra grupos armados ilegales que operan en esa zona de Antioquia.

La oleada de terror no se detuvo el jueves. En Cali, la detonación de un carro bomba ubicado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez acabó con la vida de seis civiles y, al menos, 76 heridos.

Al fondo, en el carro de la Policía, los cuerpos de algunas personas que murieron en el atentado en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Pocas horas de esos atentados, quien se pronunció fue Alfredo Saade, que recientemente renunció a su cargo como jefe de Despacho Presidencial y está a la espera de que se decida su llegada, o no, a la Embajada de Colombia en Brasil.

A través de su cuenta en la red social X, Saade envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. En el escrito, empezó diciéndole al jefe de Estado que dichos atentados en Cali y Amalfi son “terrorismo puro y como tal hay que tratarlo, sin contemplaciones, para que sientan la magnitud del poder del Estado”.

Posteriormente, Saade le subió el tono a su mensaje y habló de la “ultraderecha recalcitrante aliada al narcotráfico”.

En el costado izquierdo de la imagen, el helicóptero antes de ser derribado en zona rural del nordeste de Antioquia. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Imagen tomada de la red social de X del perfil de @AndresJRendonC) y (Policía de Colombia)

“Estas acciones sangrientas, a las que nos intentan regresar en la campaña electoral, tienen que ser frenada sin miramientos diferentes a no permitir que la sangre y la barbarie sean caldo de cultivo para asustar al pueblo y hacerles creer que la ultraderecha, recalcitrante aliada al narcotráfico, es la solución”, dijo puntualmente Saade.

Presidente @petrogustavo esto es terrorismo puro y como tal hay que tratarlo, sin contemplaciones para que sientan la magnitud del poder del estado.

Finalmente, envió un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas: “Como pastor y director del movimiento político Levántate Colombia, enviamos un abrazo lleno de amor y paz a las familias de las víctimas del terrorismo. No volverán”, concluyó.

Es de destacar que, desde Cali, el presidente Gustavo Petro dijo que detrás de la acción terrorista en la capital del Valle del Cauca están los hombres que comanda alias Iván Mordisco y que delinquen en el departamento del Cauca: “Esto está ligado a varias razones.(...) la derrota que sufrió, de manera intensa y profunda, la columna Carlos Patiño en el Micay”.