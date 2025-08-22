María Fernanda Cabal y la imagen que compartió de Petro: “Sin palabras”

En Colombia, hay máxima alerta por los recientes atentados terroristas en varias zonas del país que dejan, por el momento, 19 personas muertas.

Y es que en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, nordeste de Antioquia, 13 policías murieron este jueves 21 de agosto, tras ser derribado el helicóptero en el que se movilizaban.

Sumado a lo anterior, en Cali, un carro bomba explotó este mismo jueves, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez: seis personas murieron.

En medio de la delicada situación de orden público, la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, cuestionó al presidente Gustavo Petro a través de la red social X.

La congresista del Centro Democrático compartió este viernes, 22 de agosto, una imagen junto a un breve mensaje que dice: “Sin palabras”.