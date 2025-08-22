Suscribirse

María Fernanda Cabal y la imagen que compartió de Petro: “Sin palabras”

Hay preocupación por los más recientes atentados terroristas.

Redacción Confidenciales
22 de agosto de 2025, 3:18 p. m.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
En Colombia, hay máxima alerta por los recientes atentados terroristas en varias zonas del país que dejan, por el momento, 19 personas muertas.

Y es que en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, nordeste de Antioquia, 13 policías murieron este jueves 21 de agosto, tras ser derribado el helicóptero en el que se movilizaban.

Sumado a lo anterior, en Cali, un carro bomba explotó este mismo jueves, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez: seis personas murieron.

Contexto: “Una masacre”: presidente Petro revela detalles del camión bomba que estalló en Cali

En medio de la delicada situación de orden público, la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, cuestionó al presidente Gustavo Petro a través de la red social X.

La congresista del Centro Democrático compartió este viernes, 22 de agosto, una imagen junto a un breve mensaje que dice: “Sin palabras”.

En otro mensaje compartido en X, Cabal indicó: “Si queremos la paz, debemos empezar por llamar a los terroristas por lo que son y no como ‘disidencias’. Las Farc, el ELN, el Clan del Golfo son terroristas con los que no hay nada que negociar, solo perseguirlos y derrotarlos. La paz se impone, no se negocia".

