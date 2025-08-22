Suscribirse

Nación

Así son los intensos operativos para ubicar a los responsables de la escalada terrorista que dejó 18 muertos en Colombia

La Fiscalía confirmó en las últimas horas que las investigaciones apuntan a facciones surgidas tras el acuerdo con las extintas Farc.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 11:01 a. m.
Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali
Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Horas después de los momentos de horror que vivió Colombia con los graves atentados terroristas que se registraron en Cali, Valle del Cauca, y en Amalfi, Antioquia, las investigaciones empiezan a sacar a la luz a los presuntos responsables detrás de esta nueva ola de violencia que cubre al país.

La Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación se articularon para dar inicio a intensos operativos que tienen un solo objetivo: capturar a quienes siguen sembrando el dolor en Colombia con bombas y violencia.

Contexto: “Día de muerte”: Petro se enteró en pleno evento público de la escalada terrorista que dejó 14 muertos. Este fue el momento

La Fiscalía desplegó un fuerte dispositivo conformado por capacidades investigativas, tecnológicas y de análisis criminal, después de que asumió las indagaciones sobre los atentados que generaron terror en Amalfi y en Cali.

De hecho, a través de la cuenta oficial de X de la entidad, confirmaron: “Equipos de fiscalía y policía judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de la Policía Nacional, avanzan en los actos urgentes y en la recopilación de elementos materiales probatorios para identificar, ubicar y lograr la judicialización de los responsables”.

Jornada de horror: más de diez muertos dejan atentados contra la Fuerza Pública

Los intensos operativos revelaron que detrás de los atentados estarían el frente 36, comandada por alias Calarcá, y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, las mismas que son comandadas por el temible Iván Mordisco; los dos hombres estuvieron buscando la paz durante el actual Gobierno, pero los hechos solo demuestran violencia.

De hecho, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, anunció: “Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país”.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron que el presidente Gustavo Petro y la cúpula militar realizarán un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación y adoptar medidas adicionales de protección a la ciudadanía.

“Atendemos la instrucción del señor presidente respecto a que las disidencias de Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, serán considerados organizaciones terroristas perseguibles en cualquier parte del planeta por delitos contra la humanidad”, detalló la ministra de Defensa encargada, Ana Catalina Cano.

Desde el Comando de las Fuerzas Militares explicaron que en Amalfi, Antioquia, desplegaron todas las tropas con acompañamiento de artillería para apoyar a los policías que adelantan operativos en el sector, así mismo, uniformados de la Fuerza de Despliegue Número 7 y del Comando contra el Narcotráfico serán insertadas en la zona en las próximas horas. El comandante del Ejército está liderando esa operación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ”Una masacre”: presidente Petro revela detalles del camión bomba que estalló en Cali

2. Ataque terrorista en el centro de Florencia, Caquetá: esto se sabe

3. Así son los intensos operativos para ubicar a los responsables de la escalada terrorista que dejó 18 muertos en Colombia

4. ¿Quién derribó el helicóptero en Antioquia? Estas son las pistas que rastrean las autoridades

5. La novia de La Liendra, Dani Duke, reaccionó a la radical decisión del influencer y dejó clara su opinión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del CaucaPolicíaEjércitoRama judicial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.