MinDefensa atribuyó a disidencias de alias Calarcá, derribamiento de helicóptero de la Policía en Antioquia

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que fueron las disidencias de las Farc de alias Calarcá, las que atacaron y derribaron un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.

“Información reciente de @PoliciaColombia confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacer parte del cartel de alias Calarcá. Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Alias Calarcá, está en negociaciones de paz con el Gobierno Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional mantienen el desarrollo de las operaciones con toda la determinación y contundencia contra las estructuras criminales”, agregó el ministro Sánchez.

SEMANA consultó con fuentes de la Policía, que confirmaron que la aeronave pertenecía a la Unidad de Antinarcóticos y que su misión consistía en el traslado de personal de erradicación de cultivos ilícitos.

De acuerdo con las fuentes, para la misión fueron destinados dos helicópteros. Las aeronaves cumplieron la tarea de llevar al personal hasta la zona rural de Amalfi, lo dejaron en el punto acordado y regresaron a la base más cercana.

Estando en la base, se recibió el reporte sobre que el personal civil y policías que habían sido desembarcados en Amalfi estaban siendo atacado, dijo la fuente.

Tras la alerta, la Policía tomó la decisión de enviar de nuevo los helicópteros para extraer al personal y sacarlo de la zona. En ese momento, cuando una de las aeronaves estaba despegando, fue atacada por los criminales, explicó la fuente de la institución.

¡𝐀𝐓𝐀𝐐𝐔𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋! Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para… — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 21, 2025

De igual manera, fuentes de la Policía en la zona confirmaron que en la región hay temor de la comunidad, que se encuentra confinada en sus viviendas para evitar ser blanco de los grupos al margen de la ley.

“Acá delinquen varios grupos criminales. La estructura Jorge Iván Arboleda, del ELN, y el frente 36 de las disidencias de las Farc”, le dijo a SEMANA una fuente de la Policía.

El atentado contra la Policía se registró horas antes a la activación de un carro bomba en Cali, en contra de la Fuerza Aérea. La autoridad militar confirmó a través de sus redes sociales la acción terrorista y condenó la acción criminal.