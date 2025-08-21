Suscribirse

Vicky Dávila hace una petición al presidente Donald Trump por la grave situación de orden público en Colombia

La precandidata presidencial se refirió a los atentados en Cali y Antioquia que dejó 18 muertos y varios heridos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 3:56 a. m.
Vicky Dávila, precandidata presidencial y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Vicky Dávila, precandidata presidencial y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: SEMANA

La precandidata presidencial, Vicky Dávila, se pronunció ante la oleada terrorista que sacudió a los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca este jueves, 21 de agosto.

El anuncio se da en medio de los actos violentos que dejaron seis civiles muertos en Cali por un carro bomba y 12 policías asesinados tras el derribamiento de un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

Contexto: Oleada terrorista sacude a Colombia: 18 muertos tras atentados en Cali y ataque contra helicóptero en Antioquia

Ante esto, la periodista hizo una petición especial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en días pasados desplegó una operación militar contra Venezuela.

“El 7 de agosto del 2026 acabamos con la paz total, y hoy aprovecho y le pido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechemos, venga también aquí, por favor, por estos carteles, que muchos de ellos son socios del cartel de los soles, del narcodictador Maduro, venga por ellos, lléveselos”, dijo Dávila.

Al mismo tiempo, agregó: “Cuando nosotros lleguemos al gobierno, los vamos a extraditar a todos de manera exprés. Usted puede ayudarnos mucho, lo necesitamos. Colombia no se va a arrodillar ante el crimen”.

Por su parte, Dávila aprovechó el momento y arremetió directamente contra el presidente Gustavo Petro por su polémica política de paz total que le ha dado poder a los grupos armados.

Los hechos sucedieron este jueves, 21 de agosto.
Los hechos terroristas sucedieron este jueves, 21 de agosto. | Foto: SEMANA

“Desde Medellín estamos recibiendo la noticia del helicóptero atacado en Amalfi, doce asesinados y varios heridos. Mientras tanto, en Cali, ataque terrorista con explosivos en las inmediaciones de la escuela Marco Fidel Suárez”, dijo la precandidata.

Además, insistió en que es necesario acabar con la llamada paz total que venden desde el gobierno de Gustavo Petro: “Petro, ahí tiene su paz total. Estos son los resultados de darles beneficios a los bandidos, a los narcos. Ahí tiene su paz total. Nosotros vamos a enfrentar de manera decidida a los criminales”, agregó.

Esta petición de Vicky Dávila ocurre en medio de las tensiones que hay entre Venezuela y Estados Unidos, quien envió sus buques de guerra hacia las costas venezolanas, lo que ha generado todo tipo de revuelo a nivel internacional y ha puesto a temblor al régimen de Nicolás Maduro.

Vicky Dávila, Cali, Antioquia, Donald Trump

