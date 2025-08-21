Nicolás Maduro llama a “todo el pueblo” a enlistarse en milicias armadas, ante inminente operación de EE. UU. cerca a Venezuela

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la milicia, los reservistas y a “todo el pueblo” a una jornada masiva de alistamiento para el fin de semana y hacer frente a las “amenazas” del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, quien ejerce presiones para terminar con el régimen venezolano.

La convocatoria del líder del régimen se produce unas semanas después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, además de que Washington lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe con cuatro buques de guerra, aviones espías y submarinos.

“He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas! ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!”, dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos ligados al régimen chavista, que completa 13 años en el poder.

Nicolás Maduro, habla durante una multitudinaria concentración convocada por sus simpatizantes. | Foto: Getty Images

El dictador hizo esta convocatoria después de anunciar que como respuesta a las acciones de Estados Unidos, había dicho que desplegaría 4.5 millones de milicianos, aunque desde la oposición venezolana reniegan de la capacidad de convocatoria de la dictadura. Maduro luego dio más detalles sobre dicha jornada.

“He convocado para el próximo sábado y el próximo domingo, en las sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las sedes de las bases populares de defensa integral (…) a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la Milicia Nacional Bolivariana", aseguró.

Luego, Maduro siguió defendiendo a su país y a su régimen en medio de las operaciones que adelanta los Estados Unidos, esto luego de que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, además de llevar la operación militar de la armada.

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. | Foto: AFP

“Venezuela es un país noble, somos gente noble, somos gente de naturaleza pacíficos. Nosotros no queremos conflictos con nadie, nosotros lo que queremos es que se respete el derecho internacional, se respete la soberanía de nuestro país, se respete el derecho a la paz. Nosotros lo que queremos es que se respete el derecho a que América Latina y el Caribe sea independiente y soberana”, dijo el dictador.