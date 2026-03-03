Nación

Alias Pescado escapa nuevamente de un bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare

SEMANA conoció que el reciente ataque reportado por las Fuerzas Militares era contra este hombre de confianza de alias Iván Mordisco, que ya ha logrado burlar el accionar de las autoridades en varias ocasiones.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 2:58 p. m.
Alias Pescao fue bombardeado en Guaviare.
Alias Pescao fue bombardeado en Guaviare. Foto: Cortesía

El presidente Gustavo Petro y las Fuerzas Militares dieron detalles del reciente bombardeo contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.

Material de guerra decomisado a las disidencias de las Farc en reciente bombardeo en el Guaviare.
Material de guerra decomisado a las disidencias de las Farc en reciente bombardeo en el Guaviare. Foto: Fuerzas Militares

El Gobierno y la Fuerza Pública han entregado información sobre lo que encontraron en el sitio donde se ejecutó la acción militar.

“Esta operación permitió la incautación de 30 armas largas, entre ellas cinco ametralladoras calibre 7.62, 10 armas cortas, un lanzagranadas M-203, cinco ramplas, 100 proveedores para fusil, 30.200 cartuchos de diferentes calibres, 40 granadas de mortero, 13 granadas para dron, 300 detonadores eléctricos y demás material de guerra, explosivos, intendencia y comunicaciones que, presuntamente, serían utilizados para ejecutar acciones terroristas”, indicaron las Fuerzas Militares.

Alias Pescao sería responsable de varias masacres en Arauca
Alias Pescado, hombre de confianza de Iván Mordisco. Foto: Cortesía

SEMANA conoció que la operación considerada de alta precisión, al considerarse un bombardeo, estaba dirigida contra alias Pescado, quien fue delegado por Mordisco para reconfigurar la guerra que hay con las disidencias de alias Calarcá.

