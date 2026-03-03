Alias Pescado escapa nuevamente de un bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare

El presidente Gustavo Petro y las Fuerzas Militares dieron detalles del reciente bombardeo contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.

Material de guerra decomisado a las disidencias de las Farc en reciente bombardeo en el Guaviare. Foto: Fuerzas Militares

El Gobierno y la Fuerza Pública han entregado información sobre lo que encontraron en el sitio donde se ejecutó la acción militar.

“Esta operación permitió la incautación de 30 armas largas, entre ellas cinco ametralladoras calibre 7.62, 10 armas cortas, un lanzagranadas M-203, cinco ramplas, 100 proveedores para fusil, 30.200 cartuchos de diferentes calibres, 40 granadas de mortero, 13 granadas para dron, 300 detonadores eléctricos y demás material de guerra, explosivos, intendencia y comunicaciones que, presuntamente, serían utilizados para ejecutar acciones terroristas”, indicaron las Fuerzas Militares.

Alias Pescado, hombre de confianza de Iván Mordisco. Foto: Cortesía

SEMANA conoció que la operación considerada de alta precisión, al considerarse un bombardeo, estaba dirigida contra alias Pescado, quien fue delegado por Mordisco para reconfigurar la guerra que hay con las disidencias de alias Calarcá.

Fusiles encontrados en la zona del bombardeo contra alias Pescado. Foto: Fuerzas Militares

Fuentes de la Fuerza Pública le confirmaron a SEMANA que este criminal era el objetivo principal del reciente bombardeo, pero luego de ingresar las tropas al área se corroboró que se había fugado.

Es de anotar que el pasado 18 de noviembre del 2025, las Fuerzas Militares lanzaron un bombardeo en contra de varios cabecillas de las disidencias de las Farc en el Guaviare, entre los que se encontraba alias Pescado.

Pese a la información de inteligencia y la ubicación del blanco, los cabecillas lograron huir de la zona. En la acción militar murieron siete adolescentes que se encontraban como combatientes de los grupos criminales.

Según las Fuerzas Militares, con este material de guerra, las disidencias iban a atacar a la fuerza pública. Foto: Ejército

Para esta operación, SEMANA conoció en su momento que a la región ingresaron 40 comandos tácticos. Estos hombres eran de los más experimentados que tienen las Fuerzas Militares, pues hacen parte del CCOES, Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

La preocupación para las Fuerzas Militares se profundizó cuando los tácticos reportaron que en la zona había más de 100 hombres fuertemente armados que contaban con ametralladoras calibre 7.62 que tienen capacidad para derribar helicópteros; tenían armamento ruso e israelí sofisticado. Otros eran el M-16 corto y liviano, miras de alta precisión, comunicación satelital y plantas eléctricas de última generación.