El ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, tendrá que responder en juicio por su presunta participación en el denominado carrusel de la contratación de Bogotá.

En la decisión, notificada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, se negó cerrar el caso por hechos presuntamente ocurridos en 2008.

“Resulta evidente, entonces, que la solicitud de nulidad planteada por la defensa por el cargo analizado es abiertamente improcedente, pues contrario a lo aducido por aquel y conforme a lo considerado con anterioridad, la misma no contiene el soporte fáctico y jurídico capaz de derruir la actuación en el estado en el que se encuentra, a excepción de lo resuelto en la solicitud de preclusión de la Fiscalía”, precisa la decisión.

Esto al considerar que “no se evidenciaron graves vulneraciones a las garantías fundamentales del imputado, por lo que la referida solicitud será negada”.

En el análisis jurídico se indicó que el apoderado del ministro no sustentó de manera clara la “vulneración flagrante al debido proceso y el derecho de defensa”.

Según la acusación, el entonces concejal de Bogotá habría movido sus influencias para que se designara a un empresario para la construcción del nuevo Hospital de Usme a cambio de una coima del 10 % sobre el valor total del contrato.

Sanguino, según resaltó la Fiscalía, habría buscado manejar la contratación del centro médico, beneficiando a varios contratistas, entre ellos, Julio Gómez, uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, que se presentó durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

La Fiscalía solicitó la preclusión parcial del proceso de tráfico de influencias contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por prescripción de la acción penal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DATdgySTpx — Revista Semana (@RevistaSemana) May 26, 2025

“Utilizó indebidamente, en provecho propio, las influencias de su cargo como concejal”, señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 30 de octubre.

Con esta acción, el entonces concejal quería tener “el control político” en la localidad, una de las más pobladas de Bogotá.

“Se tiene información de que al entonces concejal Sanguino le interesaba tener un posicionamiento político sobre el hospital de Usme”, indicó la fiscal. Por esto, habría sostenido reuniones con el alcalde Samuel Moreno, quien hacía parte de su partido político, y con el secretario de Salud, Héctor Zambrano.

En la decisión de la Corte Suprema, firmada por el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, se concluyó que el ministro de Trabajo no podrá ser investigado por el cargo de tráfico de influencias de servidor público.

Esto, debido a que se presentó una prescripción, puesto que los hechos materia de investigación se presentaron en el año 2008. Es decir, ya se superaron los términos que fija la ley.

En los próximos días, se fijará la fecha para la continuación de la etapa de juicio contra el ministro Sanguino.