Así estará el clima en Colombia el primer fin de semana de 2026: pronóstico del clima para el 3 y el 4 de enero

Para el primer fin de semana de enero del año 2026, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entregó el pronóstico del clima para el 3 y el 4 del primer mes.

Para estos días, el Instituto prevé un aumento en la nubosidad y las precipitaciones del sur y el oriente de la región Caribe; norte y oriente de la región Andina y diferentes zonas de la región Pacífica.

En cuanto a la Orinoquía y Amazonía, se ve una disminución gradual de las lluvias.

Clima para el 3 y el 4 de enero de 2026. Foto: Getty Images

¿Cómo será el clima en Bogotá el 3 y el 4 de enero?

En cuanto a Bogotá, el IDEAM asegura que se continuarán dando condiciones secas, aunque no descartan del todo precipitaciones y posibles lloviznas en horas de la tarde y noche.

El Instituto menciona que para la temperatura, su rango mínimo estará en 10 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 18° C y los 20° C.

Sábado 3 de enero

Para este día, en gran parte del país, se podría esperar un cielo nublado, pero es importante recalcar que las lluvias podrían cesar en las regiones Pacífica y Amazonía.

Sin embargo, las lluvias se podrían dar en las regiones Caribe y Andina.

Los departamentos en donde se podrían dar mayores cambios de clima serían: Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, sectores del Eje Cafetero, Casanare, Meta y Putumayo.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se podría notar un cielo mayormente despejado, con predominio de tiempo seco.

Así estará el clima en Colombia, este sábado 3 de enero de 2026. Foto: IDEAM

Domingo 4 de enero

Para el último día del primer fin de semana de enero aumentarían los vientos y esto permitiría que disminuyeran las precipitaciones para la región de la Orinoquía y la Amazonía, en las cuales se pueden dar algunas lluvias.

En este domingo las lluvias intensas se darían en Cesar, Córdoba, Bolívar, sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca. Se añade que para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, continuarían las condiciones de tiempo seco.

Así estará el clima en Colombia, este domingo 4 de enero de 2026. Foto: IDEAM.

Prevenciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales