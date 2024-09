Así, hacinados y olvidados, viven las 170 mujeres y niños indígenas que se salvaron de una “violación colectiva” en La Rioja

Los indígenas llegaron al hogar Buen Samaritano con la promesa de recibir ayudas del Gobierno, pero hace un año que no saben de ese apoyo. | Foto: Semana - César Flechas

“Desde mi labor como sacerdote, desde mi labor como evangelizador, hoy me siento abandonado y ciertamente casi en la calle, porque no hemos podido garantizar todo lo que merecen los indígenas, porque no hemos tenido ningún apoyo de ninguna institución”, dijo el padre Michael Daniel Cuevas, cabeza de la fundación, mientras hace plegarias por la ayuda que requieren los indígenas.