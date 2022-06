Francia Márquez quiere “vivir sabroso” y ejerció su derecho al voto en Cauca

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ejerció su derecho al voto este domingo 19 de junio en el coliseo del barrio Las Mercedes, ubicado en el municipio de Suárez, Cauca.

La activista medioambiental estuvo acompañada de algunos de sus familiares y compartió con varios ciudadanos de esta localidad. Además, invitó a todos los colombianos a cambiar la historia del país.

“¡Vamos a vivir sabroso! Estoy votando para que mi municipio no tenga que seguir viviendo en violencia y para que mi gente no siga teniendo miedo. Estoy acá para que los jóvenes tengan acceso a la educación. ¡Vamos Colombia!”, precisó la líder social.

La caucana, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que la ciudadanía está cansada de la violencia y que en los últimos días han amenazado a muchas personas en este municipio.

“Este pueblo ha tenido amenazas de violencia estos días, este pueblo ahora mismo tiene amenazas de que le pongan un bomba en cualquier lugar. Estamos cansados de la violencia, mi pueblo ha sufrido por la violencia, la juventud aquí no tiene oportunidades”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Vamos atrabajar para caerles nuevas oportunidades a los jóvenes, que han vivido toda su vida en territorios bañados en sangre. ¡Vamos a vivir Sabroso!”.

Márquez invitó finalmente a todos los colombianos a recibir en paz los resultados de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, sin importar qué candidato sea el ganador.

“Pase lo que pase, aquí vamos a seguir con alegría. Quiero decirle a toda Colombia que reciban los resultados en paz, con tranquilidad, con energía y con entusiasmo”, concluyó.

Cabe mencionar que Petro ejerció su derecho al voto este domingo en la mañana en el colegio Marco Antonio Carreño Silva, ubicado en el barrio La Asunción de Bogotá (localidad de Puente Aranda).

El candidato cordobés arribó a la institución educativa acompañado por su esposa Verónica Alcocer y sus hijas Sofía y Antonella Petro, además de varios integrantes de su partido, entre ellos el senador Gustavo Bolívar.

“A los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente, las urnas los esperan para cambiar la historia de Colombia. Hoy tenemos indudablemente que derrotar cualquier intento de fraude con una votación masiva. No nos fue permitido hacer una auditoría técnica del software como la ley y el fallo judicial del Consejo de Estado ordenaban”, manifestó luego de votar.

Pese a que no entregó mayores detalles, el candidato de la Colombia Humana también aseguró que las mediciones lo ubican por encima de Rodolfo Hernández. Además, les pidió a los testigos electorales estar muy pendientes en el momento del conteo.

Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico, indicó que la no intervención de una auditoría forense como lo exige la ley genera desconfianza y señaló que van a respetar los resultados.

“Eso genera un ambiente que no es el mejor para las elecciones. Lo otro es que el propio registrador le dice a nuestro candidato que ‘hay que respetar el resultado’, como si no lo fuéramos a hacer, pero no le dice nada a Rodolfo Hernández. Entonces, eso también genera un ambiente tenso”, sentenció.