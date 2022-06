Foto | “Miren bien el tarjetón”: Petro explicó a seguidores cómo pueden anularles el voto

Este domingo 19 de junio se están llevando a cabo en todo el país las votaciones de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el ingeniero Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, quien les hizo una recomendación a todos sus simpatizantes.

El líder de la Colombia Humana aprovechó el momento para explicarles cómo los respectivos sufragios pueden ser anulados durante el conteo y les pidió que revisen muy bien el tarjetón cuando se los entreguen.

De acuerdo con el cordobés, las tres casillas que aparecen en la papeleta tienen que estar completamente limpias, sin ningún tipo de rayón. Asimismo, indicó que la parte del voto en blanco no debe contar con un punto en la parte inferior.

“Mire bien el tarjetón. Que no haya marcas en el voto en blanco porque lo anula”, puntualizó el exalcalde de Bogotá en Twitter, donde ha estado bastante activo durante la jornada electoral de este domingo.

Gustavo Petro, de igual manera, compartió una grabación en la que se observa que estaban entregando los tarjetones con rayones en la casilla del voto en blanco en una de las mesas ubicadas en Cali.

“Informamos a la ciudadanía que la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial, que será entregada por los jurados de votación el domingo 19 de junio, no tiene ningún tipo de tachaduras ni marcas”, agregó la Registradoría.

Pese a que no entregó mayores detalles, el candidato de la Colombia Humana aseguró que las mediciones lo ubican por encima de Rodolfo Hernández. Además, les pidió a los testigos electorales estar muy pendientes en el momento del conteo.

Mire bien el tarjetón. Que no haya marcas en el voto en blanco porque le anuka el voto. pic.twitter.com/F7yCoOtalc — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2022

“Las mediciones nos ponen muy por encima sobre el otro candidato, todas serán publicadas. Lo único que nos queda ya por enfrentar es el fraude. Para hacerlo hay que votar, cada jurado o testigo debe tomar fotos del E14 de su mesa y compararlo con el que publica la Registraduría”, enfatizó.

Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña presidencial de Petro, manifestó que la organización ha permitido hasta el momento que los ciudadanos puedan votar con facilidad.

Con respecto a la premisa de que puede haber un posible fraude, el integrante del Pacto Histórico indicó que la no intervención de una auditoría forense como lo exige la ley genera desconfianza. Sin embargo, señaló que van a respetar los resultados.

“Eso genera un ambiente que no es el mejor para las elecciones. Lo otro es que el propio registrador le dice a nuestro candidato que ‘hay que respetar el resultado’, como si no lo fuéramos a hacer, pero no le dice nada a Rodolfo Hernández. Entonces, eso también genera un ambiente tenso”, agregó Prada.

Cabe mencionar que Petro ejerció su derecho al voto este domingo en la mañana en el colegio Marco Antonio Carreño Silva, ubicado en el barrio La Asunción de Bogotá (localidad de Puente Aranda).

El candidato cordobés arribó a la institución educativa acompañado por su esposa Verónica Alcocer y sus hijas Sofía y Antonella Petro, además de varios integrantes de su partido, entre ellos el senador Gustavo Bolívar.

“A los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente, las urnas los esperan para cambiar la historia de Colombia. Hoy tenemos indudablemente que derrotar cualquier intento de fraude con una votación masiva. No nos fue permitido hacer una auditoría técnica del software como la ley y el fallo judicial del Consejo de Estado ordenaban”, concluyó luego de votar.