Atención | “Las urnas los esperan para cambiar la historia de Colombia”: Gustavo Petro luego de ejercer su derecho al voto

Hasta la institución educativa Marco Antonio Carreño Silva, ubicada en el barrio La Asunción, localidad de Puente Aranda, en Bogotá, llegó este domingo 19 de junio Gustavo Petro. Allí ejerció su derecho al voto en la mesa número 1.

El candidato por el Pacto Histórico arribó acompañado por su esposa Verónica Alcocer y sus hijas Sofía y Antonella, además de varios integrantes del partido, entre ellos el senador Gustavo Bolívar.

En el lugar, Petro saludó a los seguidores que arribaron hasta esta institución educativa. Algunos de estos estaban con máscaras del rostro del candidato presidencial.

Lugar de votación de Gustavo Petro - Foto: SEMANA

Luego de votar, Petro entregó una breves declaraciones. Pidió a sus seguidores que salgan a votar masivamente.

“A los jóvenes, a las mujeres, fundamentalmente, las urnas los esperan para cambiar la historia de Colombia. Hoy tenemos indudablemente que derrotar cualquier intento de fraude con una votación masiva. No nos fue permitido hacer una auditoría técnica del software como la ley y el fallo judicial del Consejo de Estado ordenaban”, dijo el candidato.

Además, denunció que “hoy, en muchas zonas de alta votación, han entregado tarjetones previamente marcados con un punto o una señal en el voto en blanco, un intento sistemático en anular votos que irían por el cambio. Por eso le pedimos a toda la ciudadanía que revise el tarjetón antes de votar”.

Pero horas antes, el aspirante presidencial madrugó para encomendarse a Dios. Muy temprano, llegó hasta la iglesia del Divino Niño, en el barrio 20 de Julio, de Bogotá, donde oró por unos minutos.

“Comenzamos orando en la Iglesia del Divino Niño en el 20 de Julio. Que las fuerzas más puras y bondadosas de esta patria nos ayuden en las tareas que están por venir”, dijo en Twitter tras salir de la iglesia, esta mañana.

En el último día previo a las elecciones, es decir, el sábado 18 de junio, Petro visitó Nabusimake, en Pueblo Bello (Cesar). Allí se encontró con la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada.

En ese punto del país realizó un ritual y dialogó con la comunidad indígena. “Quería retomar la energía de la Sierra, que ustedes me transmitieran su energía (...). La tarea más difícil no es ganar un gobierno, sino gobernar. Ustedes han pedido la relación de gobierno a gobierno. Se debe dialogar. Entre la paz, la justicia social, ambiental, la cultura y la tradición nos podemos entender”, dijo.

Además, en un video publicado en su cuenta de Twitter ese mismo sábado, Petro invitó a los ciudadanos a votar y señaló que la decisión de este domingo “definirá nuestro futuro y el de nuestras familias”.

“Esta elección no se trata de elegir entre el apellido Petro o Hernández. Se trata de algo mucho más trascendental, se trata de la Colombia que queremos. Si queremos seguir retrocediendo o avanzar. Seguir en el pasado, en la desigualdad de las mujeres, o avanzar juntos y juntas hacia sus derechos”, manifestó el candidato presidencial.

Así mismo, Petro comentó este sábado que la decisión de hoy domingo 19 de junio tendrá una incidencia directa en la construcción de “la libertad que nos otorga el conocimiento”.

“Te repito: no se trata del triunfo de Hernández o de Petro, se trata de un cambio cierto y real hacia una Colombia donde triunfe la vida”, concluyó.

Antanas Mockus explicó por qué apoya a Petro

Por medio de una carta abierta publicada en su perfil de Twitter, Antanas Mockus compartió en las últimas horas un mensaje dirigido a todos los colombianos. En la misiva, además, el candidato presidencial en las elecciones de 2010 detalló las razones por las que extendió hace un par de semanas su apoyo a Gustavo Petro, tal y como lo hizo en 2018.

“En esta campaña presidencial he decidido tomar la palabra: la situación es suficientemente grave para el futuro de Colombia. Mi carrera está tras de mí, no tengo nada que demostrarle a nadie, y como no espero nada, soy totalmente libre en mi palabra y en mi decisión. Me dirijo a ustedes desde el corazón”, manifestó Mockus en la introducción de su carta de este sábado.

El exalcalde de Bogotá también aseguró que nunca fue lo que se llama un hombre de izquierda ni un hombre de derecha. En ese sentido, dijo valorar a las personas “a partir de su consistencia y honestidad, y no por su posición en un juego de polarización”.

Para Mockus, la pregunta más importante que se deben hacer los colombianos es a dónde podría llevar el país el candidato Petro. “Cuál es su proyecto real y si es deseable para la mayoría de los habitantes del país y no la minoría que ha tomado la costumbre de creer que el país les pertenece”, anotó.

Si bien en su misiva indicó que el candidato perfecto no existe, sostuvo que “el objetivo es elegir a aquel que trabaje más por el bien común de los habitantes del país”.

Vale destacar que el candidato Gustavo Petro recibirá este domingo los resultados de las elecciones en el escenario de eventos Movistar Arena de Bogotá.