“Una X mal puesta será su condena”: el mensaje de Juan Carlos Echeverry a los jóvenes votantes

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, envió este sábado un mensaje a los jóvenes a horas de que se abran las urnas para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En una serie de trinos, Echeverry advirtió sobre las consecuencias, que según él traerá, elegir un mal presidente este domingo.

“¡Ay jóvenes! Si supieran lo que se están jugando el domingo, no serían tan livianos”, trinó en un principio.

Así mismo habló sobre el error que sería elegir a Gustavo Petro, por lo que invitó a votar por Rodolfo Hernández: “Jóvenes: mañana una X mal puesta será su condena. El ingeniero es la mejor opción”.

Posteriormente, se refirió a las consecuencias que podría dejar un mal gobierno: “Jóvenes: ¿Les ha tocado duro? Piensen el país sin celular, sin moto, sin carro, sin gasolina, sin energía eléctrica, sin mercado y sin trabajo que crearán si votan mal el domingo. Eso SÍ sería duro”.

Y culminó con una publicación que dice: “Jóvenes: ¿Petro es amor? AMORtiguador necesitarán para el totazo”.

Vale la pena recordar que en días pasados Echeverry lanzó una nueva pulla en contra de la campaña presidencial del Pacto Histórico de Gustavo Petro por las recientes revelaciones que realizó SEMANA sobre múltiples videos en los que se evidenciaría una campaña de desprestigio para los contrincantes de Petro.

Por medio de su cuenta de Twitter, Echeverry atinó a decir que le produce repugnancia todo el material que involucra al Pacto Histórico, además manifestó que se trata de una bajeza de los que integran esa campaña en medio de la carrera hacia la Presidencia de la República.

De la misma manera y en el mismo tono de indignación, el exprecandidato se hizo la siguiente pregunta, ¿eso es el tal cambio?, cuestionamiento que lanzó a propósito de la participación de Roy Barreras en ese escándalo que ha sacudido el mundo político de Colombia y que tiene a más de uno dando explicaciones.

“Las bajezas de la campaña de @petrogustavo producen repugnancia, twits y arcadas. Eso es el tal cambio?”, trinó Juan Carlos Echeverry.

Esa fuerte reacción obedeció a las impactantes revelaciones que hizo SEMANA contenidas en múltiples horas de grabaciones de los comités de estrategia de la campaña de Gustavo Petro. En ellas se demuestra el plan para destruir política y personalmente a los rivales como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y así sacarlos de la contienda electoral.

¿Qué pasa si el voto en blanco les gana en esta segunda vuelta a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández?

La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que el voto en blanco tendrá un efecto simbólico, pero no jurídico, es decir, si la mayoría de los votos son a favor del voto en blanco, no se repetirán las elecciones. Contrario si fuera primera vuelta, escenario frente al cual, si gana el voto en blanco, los aspirantes quedarían derrotados y tendrían que presentarse otros a consideración de la ciudadanía.

“El voto en blanco tiene un efecto simbólico, ya que la Constitución Política, en el parágrafo primero del artículo 258, establece que solo en la primera vuelta presidencial se debe repetir la elección cuando gana el voto en blanco”, aseguró Nicolás Farfán Namén, registrador delegado en lo Electoral.

Además, recordó que el voto en blanco “es una casilla adicional que se contabiliza de manera independiente y que los resultados de este no se le suman a ningún candidato”. Teniendo en cuenta lo anterior, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos.

Finalmente, el registrador aclaró cuál es la diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo. “El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas, mientras que el voto nulo es aquel en el que no se puede identificar cuál es la intención del elector y no se puede establecer a favor de quién está marcando el voto”, puntualizó.

En las elecciones presidenciales de Colombia, el voto en blanco siempre tiene un incremento en la segunda vuelta presidencial (excepto 2014). Este año podría ser el primero en décadas en el que el porcentaje podría incrementarse significativamente. Nunca ha superado el 5 %. El voto en blanco no existe en todo el mundo. Los ciudadanos que no desean votar por ningún candidato simplemente dejan de marcar la tarjeta. En Colombia, los votos en blanco son válidos, a diferencia de las tarjetas no marcadas y los sufragios nulos.