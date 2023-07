Atención | Juez ordena la libertad del Ñoño Elías, condenado por Odebrecht

El juzgado primero de ejecución de penas de Sincelejo ordenó la libertad del exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como el Ñoño, uno de los principales protagonistas del escándalo de Odebrecht en Colombia.

Fuentes cercanas indicaron que la boleta de libertad llegó este viernes a la guarnición militar ubicada en el Batallón de Infantería de Corozal (Sucre), donde se encuentra el Ñoño desde el 6 de febrero. Las autoridades carcelarias están revisando si Elías Vidal cuenta con otro requerimiento judicial, es decir, otra medida privativa de su libertad.

De no tener ningún otro requerimiento o deuda con la justicia colombiana, el Ñoño recuperará su libertad, a más tardar, en la tarde de este viernes 7 de julio.

En la decisión se señala que el exsenador del Partido de ‘La U’ ya cumplió las tres quintas partes de su condena por el escándalo de Odebrecht. En su cuenta de Instagram, publicó un curioso video con varias imágenes de animales en cautiverio recuperando su libertad.

Elías fue capturado el 9 de agosto de 2017 por orden de la Corte Suprema de Justicia. Pese a que en ese momento se declaró inocente ante los magistrados pocos meses después, es un hecho sin precedentes, reconoció su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho (entrega de sobornos) en la carta que envió desde la cárcel La Picota, en la que pedía una sentencia anticipada.

De esta forma, en marzo de 2018 fue condenado a seis años y ocho meses de prisión. El exsenador del partido de La U manifestó su intención de seguir colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer este hecho de corrupción.

Ahí apareció Elías quien, tras recibir cuatro mil millones que hacían parte del soborno de la multinacional, contactó a las personas encargadas de la celebración del mencionado contrato. “(…) tras haber obtenido los resultados de su primera gestión a favor de Odebrecht relativa a la firma del contrato de estabilidad jurídica, el exsenador Elías Vidal prosiguió en la ejecución común de actividades delictivas a favor de la organización”.

Para evitar llamar la atención se utilizaron a empresas con sede en Panamá para la transferencia y triangulación del dinero. Elías contactó al exsenador Otto Nicolás Bula y al empresario Federico Gaviria con el fin de facilitar la entrega del contrato de manera directa a Odebrecht para la construcción del corredor vial Ocaña-Gamarra.

En su aceptación de cargos, el congresista oriundo de Sahagún (Córdoba) pidió excusas por sus actos y reconoció que defraudó a sus seres queridos. “No que queda mucho por decir, sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Si estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos”.