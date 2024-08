Ñoño Elías fue trasladado a la cárcel de Sincelejo para que cumpla su condena por corrupción en Fonade

En su aceptación de cargos, el congresista oriundo de Sahagún (Córdoba) pidió excusas por sus actos y reconoció que defraudó a sus seres queridos. “No que queda mucho por decir, sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Si estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos”.