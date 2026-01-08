Nación

Cae guerrillero del ELN en el sur del Cesar: así fue la operación de la Policía y el Ejército

Este sujeto se encontraba en el municipio de Aguachica.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

8 de enero de 2026, 5:34 p. m.
Guerrillero del ELN capturado por la Policía y el Ejército en el sur del Cesar
Guerrillero del ELN capturado por la Policía y el Ejército en el sur del Cesar Foto: Suministrada a SEMANA.

Este jueves, 8 de enero, la Policía Nacional dio a conocer sobre la captura de un peligroso guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur del departamento del Cesar. Las labores de inteligencia fueron realizadas por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército Nacional.

Tras varios meses de investigación, los uniformados de la fuerza pública realizaron el operativo de captura que fue liderado por la Policía Nacional: “Mediante diligencia de allanamiento y registro en zona urbana, fue capturado en flagrancia un sujeto conocido con el alias de Ismael, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido”.

Lo que han precisado las autoridades judiciales en el departamento del Cesar es que el capturado sería integrante de la ‘Red de Apoyo al Terrorismo’ del ELN, con injerencia en Aguachica.

“Durante el procedimiento, se logró la incautación de 85 cartuchos, calibre 5.56, una granada IM26, tres banderas alusivas al ELN y 3 teléfonos móviles que fueron incautados”, explicaron desde la Policía por medio de un comunicado de prensa.

Asimismo, la institución policial dio a conocer que, “de acuerdo con la información recolectada, alias Ismael estaría vinculado con el apoyo logístico en diferentes actividades terroristas contra unidades militares y de Policía”.

El capturado fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y posterior presentación ante un juez con funciones de control de garantías, para el inicio de las audiencias preliminares.

Por su parte, el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, sostuvo que van a continuar con las labores investigativas con el fin de poder hacerle frente a las acciones terroristas de los grupos armados ilegales que quieren afectar a la población civil, pero también a la fuerza pública.

