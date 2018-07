¿Petro o Duque? Candidater le ayuda a saber con cuál tiene más afinidad

Los colombianos se debaten entre Gustavo Petro e Iván Duque, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Uno de ellos será el próximo presidente, los días que restan para la votación son decisivos. Candidater fue adaptada para la segunda vuelta. Esta herramienta ayuda a conocer el porcentaje de afinidad con los candidatos.

Candidater 2.0 contiene un menor número de premisas a las que los usuarios deberán reaccionar de la siguiente manera: de acuerdo, en desacuerdo o indiferente, conservando la metodología de la herramienta proporcionada por El Centro Federal de Educación Cívica de Alemania, más conocido por las siglas ‘bpb’, que implementa la herramienta de manera exitosa desde 2002.

Esta herramienta, con poco más de un mes de operación –desde el 11 de abril y hasta el 27 de mayo, día de la primera jornada electoral–, registró en total un mayor uso en las siguientes regiones: Bogotá, con un 39.75%; Antioquia, con un 17.16% y Valle del Cauca con 6.81% El porcentaje restante está distribuido –de mayor a menor número de usuarios– entre los departamentos Atlántico, Santander, Risaralda, Bolívar, Tolima, Norte Santander y Caldas, respectivamente.

Los temas clave que utiliza la herramienta representan las principales preocupaciones de los jóvenes, como el derecho al agua, la energía renovable, el servicio militar obligatorio, el salario mínimo y el aborto.

Si los jóvenes no participan, desaparecerá la democracia

El propósito de Candidater es combatir la indiferencia de los jóvenes con la política. Sus resultados han sido probados con éxito en otros países, siendo Alemania el de mayor acogida, razón por la cual el proyecto recibió el apoyo de recursos de cooperación internacional de esa nación.

Michael Bock, embajador de Alemania en Colombia destacó que el apoyo de su país a Candidater tiene el propósito de promover la democracia en Colombia. “No tenemos nada que ver con el contenido de las opiniones políticas de los candidatos presidenciales, sino que contribuimos a la trasparencia en general. Los candidatos aceptaron participar y nuestro apoyo a este instrumento les permite llegar a más gente, lo que es muy positivo para la democracia”.

Tal como funciona en Alemania, Candidater es un juego que no está dirigido a incidir el comportamiento electoral. Bock confirma que “quiere incentivar a pensar sobre los candidatos y abrir un debate social, para que no aumente la indiferencia de los jóvenes, porque es un daño a la democracia. Si los jóvenes no despiertan su interés por la política, dentro de diez años no habrá democracia”.

El pueblo alemán valora mucho las iniciativas de promoción de la democracia por los antecedentes que afligieron a sus instituciones. A partir de ello, Bock justifica el impulso a la herramienta, más aun en esta época donde los jóvenes están desconectados con los medios de comunicación tradicionales.

“A mi generación le gusta leer la prensa que asegura la veracidad de gran parte de la información que ofrece, mientras que los canales alternativos que surten contenidos a los jóvenes no les permite distinguir entre lo confiable y la postverdad”, asegura Bock, quien cree que el hecho de que la juventud en Colombia supere los 13 millones de personas da una gran oportunidad de generar cambios.