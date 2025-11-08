Intolerancia

La ira está matando a los bogotanos: las sorprendentes razones por las que la capital es una de las ciudades más violentas

La exacerbación de la intolerancia, el estrés y las tensiones sociales le están pasando factura a Bogotá. Ejemplo de ello fue el más reciente caso de asesinato, en medio de lo que, al parecer, fue una riña, de Jaime Esteban Moreno.

8 de noviembre de 2025, 7:35 a. m.