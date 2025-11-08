Suscribirse

Luis Díaz supo su suerte para juego de Bundesliga: a Vincent Kompany no le tembló la mano

Durante el juego anterior del torneo local, se presentó la primera suplencia del colombiano desde su arribo a Alemania.

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 1:38 p. m.
Luis Díaz fue suplente, por primera vez, en el juego de Bundesliga ante Leverkusen
Luis Díaz fue suplente, por primera vez, en el juego pasado de Bundesliga ante Leverkusen

Se preveía que Luis Díaz regresase este sábado, 8 de noviembre, a la titularidad de Bayern Múnich, luego de haber sido expulsado a mitad de semana en Champions League y ser suplente el pasado fin de semana en Bundesliga.

Una hora antes del compromiso que llevarían a cabo ante Union Berlin, la confirmación de la vuelta al once inicial del colombiano fue oficializada por el cuadro rojo.

Al entrenador Vincent Kompany no le tembló la mano para volver a poner su ‘tridente’ de gala que cuenta con el guajiro, Harry Kane y Michael Olise.

El belga, durante la previa, suele hablar de posibles cambios a la nómina, según como vaya viendo el día a día de cada uno.

No obstante, ya se ha convertido en una constante que el belga se decida por los tres hombres mencionados para formar un temido ‘tridente’ en Bayern.

Será este un equipo de gala que intentará llegar a la línea de los 30 puntos en la cima de la tabla de posiciones.

Contexto: Brillante gesto de Luis Díaz luego de lesionar a Hakimi para callar a sus críticos en Europa y Marruecos

Como dato no menor hay que resaltar que el cuadro del que hace parte Lucho es el único invicto en lo corrido de la temporada 2025/2026.

El poder alcanzar este sábado un nuevo triunfo también sería significativo para Kompany, quien igualaría una racha que ostenta desde el pasado Pep Guardiola.

Díaz dejará Bayern e irá a Selección

El guajiro es pieza fundamental de los equipos de los que hace parte. Desde su aparición en Junior de Barranquilla, así como su paso por Porto y Liverpool, este siempre ha tenido una carrera constante.

Hoy día, con 27 años, está totalmente consagrada su trayectoria y en Selección Colombia espera lograr la consecución de un título como referente del país.

Luis Díaz portando la camiseta de Colombia para el Mundial 2026
Luis Díaz portando la camiseta de Colombia para el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 se presenta como ese escenario ideal para que Díaz comande a Colombia.

A pocos meses de esa cita orbital, la preparación es crucial a través de amistosos que le sirvan a la Tricolor para llegar a punto.

En octubre pasado, el conjunto cafetero jugó dos juegos de preparación ante México y Canadá, con saldo de una victoria y un empate.

Lucho en el enfrentamiento ante los centroamericanos brilló al anotar uno de los tantos en la goleada por 0-4.

Contexto: ¿Consecuencias para Luis Díaz en Bayern Múnich?: anuncio de retorno sacudiría su presente

Ahora, ante una nueva oportunidad de estar con el equipo nacional en la doble fecha Fifa de noviembre, se espera que este y todo el plantel afiancen más la idea de juego.

El pasado viernes, salió la lista oficial de convocados que eligió Néstor Lorenzo para los juegos ante Australia y Nueva Zelanda.

Como era de esperarse, allí estuvo el nombre de Luis Díaz, junto al de James Rodríguez, Richard Ríos, entre otras figuras que acostumbran a ser citadas.

De acuerdo a la Federación Colombiana de Fútbol, la concentración nacional empezará este mismo sábado, 8 de noviembre, en los Estados Unidos.

Eso quiere decir es que una vez Díaz acabe el juego de Bundesliga ante Union Berlin, se despedirá de sus compañeros de Bayern para emprender un vuelo al país sede del Mundial.

