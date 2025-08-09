Suscribirse

Capturaron en Cali a miembro de la mafia italiana que era buscado con circular roja de Interpol

El sujeto era intermediario entre la mafia calabresa y narcos de Colombia y Ecuador para el envío de cocaína a Europa.

Redacción Nación
10 de agosto de 2025, 12:54 a. m.
Capturado el capo Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana.
Capturado el capo Federico Starnone, traficante y miembro de la mafia italiana. | Foto: Captura de pantalla video Policía Nacional

En horas de la mañana de este sábado, 9 de agosto, se logró la captura de Federico Startone, capo de la mafia italiana e intermediario entre la mafia calabresa y narcos de Colombia y Ecuador para el envío de cocaína a Europa.

El operativo se adelantó en un exclusivo barrio de la ciudad de Cali, hasta donde llegaron miembros de las Policía Nacional, quienes contaron con el respaldo de las autoridades judiciales de Italia.

Contexto: Así fue la extradición de ocho capos de la mafia a Estados Unidos

Starnone, de 46 años de edad, era requerido mediante una notificación roja de Interpol y expedida en Italia, por los delitos de tráfico internacional de cocaína y alianzas con el crimen organizado en el Cono Sur y la región Andina.

Según la información de las autoridades, alias Fedi, como era conocido, también tenía responsabilidad en operación de la mafia italiana en varios países de Sudamérica, donde conectaba con diferentes estructuras.

En Colombia articulaba sus alianzas con el Clan del Golfo, grupo delincuencial con el cual el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, anunció el inicio de conversaciones de paz.

También tenía conexión con los Choneros, en Ecuador, y la organización criminal denominada Primer Comando Capital (PCC), en Brasil, desde donde se coordinaba la producción, transporte y distribución hacia Europa.

Los envíos de cocaína hacía el continente europeo se realizaban en contenedores refrigerados de fruta y lanchas rápidas desde los puertos de Colombia, Ecuador, Costa Roca y Brasil, con destino a Génova y Gioia Tauro, en Italia.

Federico Startone tenía presencia activa en España, Colombia e Italia y había sido identificado como operador de confianza de Giuseppe Palermo, alias Peppe, quien fue capturado en Bogotá el pasado 11 de julio.

