NACIÓN

Carlos Medellín narra las 14 verdades que hoy se saben sobre la toma del Palacio de Justicia y que se quieren ocultar

“40 años después se siguen diciendo mentiras. Se pretende presentar a los guerrilleros como mártires, siendo en realidad criminales y únicos responsables de la toma”, señala el exministro.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

6 de noviembre de 2025, 10:53 a. m.