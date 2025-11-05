En la arremetida pública contra la verdad que ha hecho Gustavo Petro en el caso del magistrado Manuel Gaona Cruz, hay una parte del relato que el presidente ha omitido.

El primer mandatario asegura que el jurista, miembro de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue asesinado por los militares por cuenta del estudio que había hecho de las normas del gobierno de Julio Cesar Turbay, conocido por su estatuto de seguridad.

Pero el primer mandatario no menciona que Manuel Gaona Cruz era uno de los hombres más amenazados por Pablo Escobar en ese momento de la historia, en la que el patrón buscaba a toda costa frenar la extradición en Colombia. Y, en el que, según registros históricos, muchos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, el M-19 jugó un papel fundamental.

El magistrado Gaona, según el informe de la Comisión de la Verdad, fue “asesinado por un guerrillero del M-19 cuando hacia el final de los horrorosos acontecimientos salió del baño que se encontraba en el descanso de las escaleras entre los pisos segundo y tercero del costado norte del Palacio”.

En entrevista con SEMANA, su hijo, Mauricio Gaona, aseguró como su papá “dio su vida por defender la justicia y el Estado de derecho contra el criminal más grande de ese tiempo: Pablo Escobar”.

“Siempre me impactó que un hombre de 43 años de edad con una niña de 10 meses se metiera en semejante lucha contra Pablo Escobar. El sentido de esencia y la integridad moral que tenía eran muy profundos”: J. Mauricio Gaona. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3sTHTJrrJq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2025

"Fue exactamente Escobar quien lo amenazó. Tres días antes de la toma, mi padre estaba denunciando penalmente a Escobar y Los Extraditables. La noche anterior estaba escribiendo su ponencia sobre la extradición. Escobar era uno de los principales afectados por esa decisión. A nosotros nos amenazaban, nos llamaban con falsas alertas de bomba y enviaban grabaciones a mi padre. No hay dudas. La última frase de mi padre fue dirigida a Almarales: “Ustedes van a cometer un asesinato”. Hay cinco testigos de la ejecución, y las pruebas balísticas lo confirman con precisión“, narró a SEMANA.

“Al presidente Petro no le es favorable el asesinato de un magistrado de la Corte Suprema por parte de sus camaradas”: J. Mauricio Gaona en dialogo con SEMANA | Foto: COLPRENSA

El informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, realizado hace 15 años por la Corte Suprema, detalla ese ambiente de hostigamiento y terror al que había sido sometido el magistrado Gaona.

“Días antes del asalto al Palacio, el grupo de criminales denominado Los Extraditables recrudeció sus amenazas de muerte a magistrados de la Corte Suprema, salas Constitucional y Penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición. A sus múltiples y aterradoras intimidaciones acompañaban grabaciones de charlas telefónicas de familiares cercanos de los magistrados, realzando la vulnerabilidad en que se encontraban”, asegura el informe.

Mauricio Gaona fue el autor de la tesis intermedia que impidió la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos. Ese día iba a presentar su ponencia. | Foto: Colprensa

El documento publica las cartas que le llegaron a Manuel Gaona Cruz, quien para ese entonces era magistrado de la Sala Constitucional y tenía la ponencia sobre la extradición. Gaona era un jurista muy reconocido por su empatía y su consagración al derecho. Fue el autor de la tesis intermedia que impidió la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos.

“Siempre me impactó que un hombre de 43 años de edad con una niña de 10 meses se metiera en semejante lucha contra Pablo Escobar. El sentido de esencia y la integridad moral que tenía eran muy profundos”: J. Mauricio Gaona. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3sTHTJrrJq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2025

El informe de la Comisión de la Verdad comparte los textos de las amenazas que le llegaron días antes de la toma.

“Respetado” doctor: El tiempo es inexorable y usted sabe muy bien que el plazo que le fijamos está próximo a vencerse y todo parece señalar que no le interesa su seguridad personal y la integridad de su familia. Recuerde que no admitimos otra traición, ni vamos a tolerar que el grupo del Externado, esa mafia que usted dirige y orienta, salga a defender tesis diferente a la de la inconstitucionalidad del tratado. El tratado se tiene que caer y usted tiene gran responsabilidad en esa tarea. No nos defraude, porque no va a tener tiempo de lamentarse. Y no se preocupe por sus “colegas” que la ponencia que usted presente va a tener muy buenos defensores y el apoyo indispensable para lograr lo que consideramos un acto de justicia y de defensa de nuestra soberanía.

Le escribe un grupo de extraditables, no para pedirle compasión ni clemencia; pues sabemos de antemano que usted no podría sentir nada de eso por nadie

Estamos cerca de usted, muy cerca, tanto que nos hemos tomado la molestia de enviarle la grabación que acompaña a la presente carta. Hay voces que son muy familiares; no es cierto? guarde total reserva!"

En otra misiva le escriben:

“Respetado” doctor:

Le escribe un grupo de extraditables, no para pedirle compasión ni clemencia; pues sabemos de antemano que usted no podría sentir nada de eso por nadie. Le escribimos porque sabemos que a usted “le tocó” ser el ponente de una demanda sobre la nulidad de la extradición, firmada por el doctor Julio Martín Uribe Restrepo y fechada el 3 de junio de 1985.

Sabemos obviamente que usted se la repartió para sí, porque desea que se siga extraditando nacionales hacia los Estados Unidos. Usted pertenece a la mafia del Externado. En la extradición usted es el responsable más importante al lado de los no menos importantes compañeros suyos (de la Sala Penal) y naturalmente de los más grandes traidores: Belisario Betancur y Enrique Parejo.

Le escribimos pues no para suplicarle, sino para exigirle que su veredicto sea favorable a nuestra causa. Es bueno que sepa de una vez que no aceptamos disculpas estúpidas de ninguna naturaleza: no aceptamos que se enferme, no aceptamos que se declare impedido, no aceptamos que se vaya de vacaciones, no aceptamos que renuncie. Y muchísimo menos aceptamos que se deje derrotar, porque nosotros sabemos que usted maneja la mafia del Externado.

. Si usted es una persona inteligente y sensata, seguirá al pie de la letra nuestras instrucciones y guardará silencio y prudencia.

La misma que elige por compromisos políticos o por roscas a jueces y Magistrados, sin que tengan ningún mérito ni capacidad para desempeñar sus funcione Usted tiene un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación… y si se pasa un día sin que haya habido pronunciamiento, damos por hecho que usted acepta nuestra declaración de guerra.

"“Días antes del asalto al Palacio, el grupo de criminales denominado Los Extraditables recrudeció sus amenazas de muerte a magistrados de la Corte Suprema, salas Constitucional y Penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición", dice el informe de la Comisión de la Verdad. | Foto: COLPRENSA

De manera que si usted ha pensado algún día en hacerse héroe mártir, aquí tiene una bella oportunidad para lograrlo. Sin que ella excluya de manera alguna a ninguno de los miembros de su familia. Si por algún motivo usted llega a pensar que esto no pasará de ser un anónimo más o un insulto más, entonces para que no piense que así es entraremos a explicarle lo siguiente:

En los próximos días ejecutaremos a un prestigioso abogado en demostración exclusiva para usted de lo que son nuestras capacidades y de lo decididos que nos encontramos. Lo reivindicaremos a nombre de un grupo que no ha aparecido nunca en el escenario nacional y cuyo nombre está compuesto por estas 4 letras: UARG, las que obviamente están en desorden. Si usted es una persona inteligente y sensata, seguirá al pie de la letra nuestras instrucciones y guardará silencio y prudencia.

"Es bueno que sepa de una vez que no aceptamos disculpas estúpidas de ninguna naturaleza: no aceptamos que se enferme, no aceptamos que se declare impedido, no aceptamos que se vaya de vacaciones, no aceptamos que renuncie", decía la amenaza al magistrado Gaona. | Foto: SEMANA