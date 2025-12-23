Nación

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

El hecho se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
23 de diciembre de 2025, 9:24 p. m.
Intendente asesinado Luis Guillermo Martínez
Intendente asesinado Luis Guillermo Martínez Foto: Policía Nacional

Los ataques terroristas contra la Fuerza Pública en Cauca no cesan. Durante las últimas horas de este martes, 23 de diciembre, fue atacado con armas de largo alcance y explosivos, un carro del Grupo Antiterrorismo de la Dijín de la Policía Nacional, en momentos en que los uniformados se encontraban en el sector de La Balsa, en los límites entre los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao.

El director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, reportó que un uniformado fue asesinado en ese ataque terrorista, mientras que otro resultó herido.

Terror en Suárez, Cauca: decenas de familias quedaron en medio de un ataque a la estación de Policía

El intendente asesinado fue identificado como Luis 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇. El director de la Policía informó, a través de su cuenta en X, que el uniformado herido recibe atención médica especializada.

“He dispuesto el despliegue inmediato de todas 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, en coordinación con el Ejército, para ubicar y capturar a los responsables. Este crimen no quedará impune”, agregó el brigadier general Rincón.

Nación

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Nación

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

Nación

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

Salud

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Nación

Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

Nación

Emergencia económica: ¿puede la Corte Constitucional sesionar en la vacancia judicial? La pregunta divide a los magistrados

Barranquilla

Este es el hombre señalado de asesinar a un fiscal en un atraco en Barranquilla: así evadía a la justicia

Cali

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Nación

Francia Márquez se pronuncia tras el ataque a la estación de Policía en Suárez, Cauca, “no me cansaré de pedir la paz”

Nación

Terror en Suárez, Cauca: decenas de familias quedaron en medio de un ataque a la estación de Policía

Por último, el director de la Policía Nacional envió un mensaje de condolencia a los familiares del intendente Martínez.

“Hubo fallas en la estrategia militar”: Gobierno reconoce errores que facilitaron ataques en Cauca y Cesar

“Mi solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro intendente, a sus compañeros y a toda la comunidad policial. Atacar a un policía es atentar contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de Colombia. Como Director de la Policía Nacional de Colombia, reafirmo nuestro compromiso indeclinable con el Cauca y con el país: seguiremos actuando con decisión para proteger la vida y el orden”, concluyó el brigadier general.

Al parecer, los uniformados habrían sido atacados en momentos en que llegaron a esa zona de Cauca a inspeccionar el contenido de un vehículo que había sido reportado como abandonado.

Es de mencionar que en esa zona del Cauca, donde fue emboscado el carro de la Policía este martes, hacen fuerte presencia disidencias de las Farc.

Mas de Nación

El intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Intendente asesinado Luis 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇.

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán.

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

El virus ha llamado la atención de las autoridades europeas

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Afinia interrumpirá el servicio de energía en varios barrios de Cartagena este miércoles.

Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

.

Emergencia económica: ¿puede la Corte Constitucional sesionar en la vacancia judicial? La pregunta divide a los magistrados

Capturado por asesinar a un fiscal en Barranquilla.

Este es el hombre señalado de asesinar a un fiscal en un atraco en Barranquilla: así evadía a la justicia

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Momento que conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday

Conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima, y provocó accidente: en video quedó registrado todo

Noticias Destacadas