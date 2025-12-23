Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Los ataques terroristas contra la Fuerza Pública en Cauca no cesan. Durante las últimas horas de este martes, 23 de diciembre, fue atacado con armas de largo alcance y explosivos, un carro del Grupo Antiterrorismo de la Dijín de la Policía Nacional, en momentos en que los uniformados se encontraban en el sector de La Balsa, en los límites entre los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao.

El director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, reportó que un uniformado fue asesinado en ese ataque terrorista, mientras que otro resultó herido.

Terror en Suárez, Cauca: decenas de familias quedaron en medio de un ataque a la estación de Policía

El intendente asesinado fue identificado como Luis 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇. El director de la Policía informó, a través de su cuenta en X, que el uniformado herido recibe atención médica especializada.

“He dispuesto el despliegue inmediato de todas 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, en coordinación con el Ejército, para ubicar y capturar a los responsables. Este crimen no quedará impune”, agregó el brigadier general Rincón.

Por último, el director de la Policía Nacional envió un mensaje de condolencia a los familiares del intendente Martínez.

“Hubo fallas en la estrategia militar”: Gobierno reconoce errores que facilitaron ataques en Cauca y Cesar

“Mi solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro intendente, a sus compañeros y a toda la comunidad policial. Atacar a un policía es atentar contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de Colombia. Como Director de la Policía Nacional de Colombia, reafirmo nuestro compromiso indeclinable con el Cauca y con el país: seguiremos actuando con decisión para proteger la vida y el orden”, concluyó el brigadier general.

Al parecer, los uniformados habrían sido atacados en momentos en que llegaron a esa zona de Cauca a inspeccionar el contenido de un vehículo que había sido reportado como abandonado.

Es de mencionar que en esa zona del Cauca, donde fue emboscado el carro de la Policía este martes, hacen fuerte presencia disidencias de las Farc.