Suscribirse

Judicial

¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido del fallo contra el abogado Diego Cadena

El jurista fue acusado por la Fiscalía General de haber ofrecido asesorías jurídicas y beneficios económicos a un grupo de testigos para que se retractaran de los señalamientos hechos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 11:06 a. m.
Diego Cadena
El abogado Diego Cadena enfrenta un juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Para este viernes, a las 8 de la mañana, está programada la audiencia en la que se conocerá el sentido del fallo contra los abogados Diego Cadena Ramírez y Juan José Salazar.

El juez tercero de conocimiento de Bogotá concluirá si los juristas son culpables o inocentes de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En este caso, la Fiscalía General pidió un fallo condenatorio contra Diego Cadena, quien fue representante del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y Juan José Salazar, quien laboraba en la oficina con sede en la ciudad de Cali.

Para el ente investigador, Cadena hizo varias visitas a centros carcelarios, entre ellos La Picota y Cómbita, con el objetivo de convencer a un grupo de exparamilitares para que firmaran unos documentos en los que se retractaban de los señalamientos hechos contra el expresidente Uribe.

Lo más leído

1. Ley laboral entrega beneficio a quienes pertenecen a Nueva EPS, Sanitas, Sura y más entidades: así puede usarlo
2. Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga
3. Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios
Contexto: Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá

Estos hechos se habrían presentado en el mes de febrero de 2018, cuando Cadena buscó a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de Víctor.

En los encuentros, les informó de la necesidad de firmar esos documentos de retractación, pues debía presentarlos con urgencia ante la Corte Suprema, que días antes había compulsado copias para que se investigara al expresidente Uribe por manipulación de testigos.

En el caso de Monsalve, según indicó el fiscal en sus alegatos de conclusión, se le ofreció una asesoría jurídica para que su condena de 40 años de prisión se revisara o su expediente pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Todo esto con el fin de que estampara su firma en un documento previamente redactado por Diego Cadena en el que se retractaba de todas las declaraciones que había hecho en contra del expresidente Uribe; al mismo tiempo que acusaba al senador Iván Cepeda de estar detrás de este complot.

Contexto: “Diego Cadena nunca actuó bajo la sombra”: expresidente Álvaro Uribe defiende la labor del abogado

Cadena, igualmente, se contactó con Deyanira Gómez en un reconocido establecimiento comercial ubicado en pleno centro de Bogotá, a pocas cuadras del Palacio de Justicia, con el fin de convencerla para que presionara a su pareja sentimental de firmar dicha retractación.

Igualmente, la Fiscalía General señaló que Diego Cadena le ofreció beneficios económicos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez para que se retractara y acusara al senador Iván Cepeda de estar detrás de todo.

Para el fiscal del caso, diferentes trabajadores de la oficina de Diego Cadena, entre ellos el abogado Juan José Salazar, le entregaron dinero en efectivo a familiares del exparamilitar.

En este caso, el jurista reconoció que sí entregó este dinero, pero que se trataba de una “ayuda humanitaria”, debido a que alias Víctor los contactó para ponerles de presente que tenía un hijo muy enfermo en un hospital y no contaba con los recursos económicos.

Contexto: Diego Cadena se negó a declarar en juicio pero dejó sentida reflexión. “Ha sido el mayor honor de mi vida ser el abogado del presidente Uribe”

Sin embargo, para el ente investigador, esta “ayuda humanitaria” no cuenta con ningún soporte jurídico y la entrega de dinero se trató de una forma de comprar la retractación del exparamilitar.

En otro de los acápites de la acusación, se pone de presente el dinero que habría recibido la exjefa política del Bloque Pipintá de las AUC, Eurídice Cortés, conocida con el alias de Diana.

Este fue el video que le envió en 2018 Eurídice Cortes, alias Diana, a la Corte Suprema de justicia en la indagación al expresidente Uribe.
Este fue el video que le envió en 2018 Eurídice Cortes, alias Diana, a la Corte Suprema de justicia en la indagación al expresidente Uribe. | Foto: Captura de pantalla

En el año 2018, Diana le envió un video a la Corte Suprema de Justicia, en el que manifestó que Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, había mentido en las declaraciones que dio contra el expresidente Uribe, y en las cuales lo vinculó con grupos paramilitares.

Para la Fiscalía, existen pruebas de que Diego Cadena le entregó una suma de dinero a alias Diana para que diera esta declaración. En su testimonio, la exparamilitar aseguró que el abogado únicamente la ayudó con los pasajes de bus, puesto que la Corte la había citado y no contaba con recursos para trasladarse de Manizales a Bogotá.

Contexto: Exparamilitar revela que Pablo Hernán Sierra le ofreció $ 25 millones para que declarara contra el expresidente Álvaro Uribe

En la solicitud de condena, la Fiscalía General aseveró las presiones que habría realizado Diego Cadena para que los exparamiltiares Fauner José Barahona alias Racumín; John Jaime Cárdenas, alias Fosforito, Darley Guzmán, conocido como Jopra, hicieran parte de un entramado de “falsos testigos”.

En sus alegatos de conclusión, el abogado Iván Cancino reiteró que las interceptaciones telefónicas en las que se registraron las conversaciones del abogado Diego Cadena con el expresidente Álvaro Uribe Vélez deben ser declaradas ilegales, pues vulnera el principio del secreto profesional que tiene cada abogado con su cliente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez, quien murió de manera repentina, también es periodista

2. Trump responde cuál será el papel que tendrá Ucrania en los diálogos con Rusia, a horas de su reunión con Putin

3. Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

4. Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

5. ¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido del fallo contra el abogado Diego Cadena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diego Cadena abogado de UribeÁlvaro Uribe VélezJuicio político

Noticias Destacadas

Alejandro Rodríguez Urrea (izq.), contratista de la Agencia Nacional de Tierras, murió en un accidente en El Catatumbo.

Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

Redacción Semana
Diego Cadena

¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido del fallo contra el abogado Diego Cadena

Redacción Semana
Manizales

Murió mujer que sufrió quemaduras cuando departía con su pareja en Manizales, su familia denuncia que era víctima de atroces hechos de violencia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.