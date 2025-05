“Hay un membrete que dice Cadena & Asociados Law Office […]. Voy a mencionar uno de los eventos que muestran que el doctor Cadena no estaba a la sombra”, precisó el expresidente.

Para la defensa del expresidente, el señalamiento de la Fiscalía General frente a las supuestas acciones irregulares del abogado Diego Cadena no tienen ningún tipo de sustento.

“Lo que he querido es verificar la información. Nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. No es cierto que haya buscado testigos para sobornarlos o manipularlos. Tampoco es cierto que le haya ordenado al abogado Diego Cadena buscar testigos para ser favorecido en el caso”, reiteró el exmandatario.