“Que digan la verdad”: la enfática petición que siempre le hacía el expresidente Uribe al abogado Diego Cadena

La fuente le dijo al expresidente que Monsalve estaba “muy aburrido porque él mintió”. Esto debido a que los ofrecimientos que le habría hecho el senador Iván Cepeda no se habrían cumplido a cabalidad.

“Yo lo único que necesito es que digan la verdad porque eso es para la Corte Suprema”, señalaba Uribe. “Simplemente, a él (en referencia a Monsalve) no se le va a ofrecer nada. Si no que diga la verdad y si no, pues, también”.