Expresidente Uribe insiste en que se investigue los “aliados políticos de las Farc” en el entrampamiento en su contra

En un encuentro, que se registró en una cafetería cercana al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, Deyanira Gómez insistió en la búsqueda de dádivas y asesorías jurídicas. De lo contrario, no habría carta de retractación.

“Yo he sido un combatiente en este país contra el bandidaje. Acá, hay que investigar una cosa: ¿hasta qué punto estuvo metida las Farc en esta trama? Yo me sentiría muy mal si no lo digo”, cuestionó el exmandatario en medio de su declaración en la mañana de este martes.