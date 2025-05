Exparamilitar revela que Pablo Hernán Sierra le ofreció $ 25 millones para que declarara contra el expresidente Álvaro Uribe

El exparamilitar Gabriel Muñoz Ramírez Castañeda, conocido con el alias de Castañeda, recordó claramente los ofrecimientos que recibió para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Estando en la cárcel de Itagüí, Antioquia, Castañeda recibió la llamada del excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá.

Exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra | Foto: Captura de Pantalla

En esa conversación, recordó el exparamilitar, le ofrecieron 25 millones de pesos para que declarara en contra del expresidente Uribe y lo vinculara en un hecho en especial.

“Él me ofreció una plata, 25 millones de pesos me ofreció a mí, para que habláramos de Álvaro Uribe. Al otro día de haber llegado, yo que estaba en el teléfono haciendo una llamada, en el teléfono de la cárcel. Y me dijo: ‘Vea, Castañeda, hay una plata para que hablemos del doctor Álvaro Uribe’”, recordó el exparamilitar.

Frente a este ofrecimiento, él le dijo: “¿Qué vamos a hablar de él?“. El exparamilitar aseguró bajo gravedad de juramento que nunca se ha reunido ni coincido con el expresidente Uribe, asegurando que solamente lo ha visto por televisión.

Alias Castañeda aseveró que no aceptó esa oferta monetaria. “Yo soy viejo, y habré sido muchas cosas, pero yo soy serio”, sostuvo.

Exparamilitar recordó el ofrecimiento que le hizo el senador Iván Cepeda para que declarara contra el expresidente Uribe. "Yo le dejo un papelito y esto es lo que tiene que decir". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/r5WJdYhSfQ — Revista Semana (@RevistaSemana) May 16, 2025

Esta información le fue puesta en conocimiento a su abogado, Wilser Molina, quien se la comunicó al expresidente Uribe. “Lo que yo digo, lo sostengo”, aseveró.

En otra oportunidad, recordó alias Castañeda, la abogada Mercedes Arroyave —quien era su defensora— lo citó a una reunió con el senador Iván Cepeda.

“Llegó la Mercedes Arroyave y me dijo: ‘Don Gabriel, el doctor Iván Cepeda necesita hablar con usted, esto le conviene’”, citó.

En la oficina del director de la cárcel de Itagüí estaba Iván Cepeda con dos escoltas. “Ahí me subieron a un segundo piso. Me fui para allá. Me presentó al doctor Iván Cepeda”, agregó.

El congresista —aseguró Castañeda— le manifestó que debía declarar contra el expresidente Uribe. Cuando le dijo que él no sabía nada “sobre ese señor”, el congresista le manifestó que le iba a dejar un “papelito” para que dijera lo que estaba ahí escrito.

La abogada Mercedes Arroyave aseguró que eso lo iba a beneficiar a él: “Si a eso me llamó doctor, no tengo nada que decir, le di la mano y me fui. Esa tarde la doctora Mercedes se molestó conmigo por no declarar, a lo que yo le dije: ‘La mentira se cae muy pronto’”.

El expresidente Uribe enfrenta un juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.