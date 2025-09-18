Suscribirse

Confirman condena contra el hombre que amenazó a Federico Gutiérrez en la campaña presidencial. Su novia lo delató

El hombre fue identificado como Andrey José Piñarete y fue condenado a 75 meses de prisión.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 9:39 p. m.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
El hombre fue identificado como Andrey José Piñarete y fue condenado a 75 meses de prisión. | Foto: Colprensa

“Dejarle esa cabeza llena de metralla…”, decía parte del mensaje que lanzó por redes sociales Andrey José Piñarete en contra del entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Esa frase fue suficiente para adelantar una investigación y lograr la condena de Piñarete a más de seis años de cárcel.

El 28 de noviembre de 2024, la jueza penal del circuito de conocimiento de Bogotá anunció el sentido del fallo condenatorio en contra del señalado y concluyó que la pena sería de 75 meses de prisión.

Acto seguido, Andrey José Piñarete, a través de su defensa, apeló la decisión y ahora el Tribunal de Bogotá confirmó la condena en su contra.

“Aunque la defensa adujo que en la época de los hechos el afectado no era candidato presidencial, para el juzgado, el tipo penal por el que se procede no demanda tener esa calidad, sino la de líder político, condición que Federico Gutiérrez ostenta desde 1997, en tanto ha sido varias veces concejal de Medellín e incluso alcalde de esa ciudad”, explica el fallo.

Medellín recibe a Colombiamoda, un evento que trasciende las pasarelas para reafirmar a la ciudad como el epicentro de la moda y el diseño en América Latina.
El hombre fue identificado como Andrey José Piñarete y fue condenado a 75 meses de prisión. | Foto: Fotos: Inexmoda

Piñarete se defendió en juicio y luego en la apelación de su condena, pero los magistrados no le creyeron. Era claro, en criterio del Tribunal de Bogotá, que usó sus redes sociales para amenazar al entonces candidato, hoy alcalde de la ciudad de Medellín. Aún le queda un recurso, pero se confirma la calidad de condenado y las consecuencias de la misma decisión.

“De modo que, para la falladora, no hay duda de la materialidad de la conducta del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tanto más cuanto que no se trató de una intimidación de menor calado, sino de una magnitud que afectó el interés general”, advirtió la decisión.

La entonces compañera sentimental de Andrey José Piñarete se convirtió en testigo del proceso. Sus declaraciones revelaron que los perfiles de redes sociales, de donde salieron las amenazas contra Federico Gutiérrez, eran manejados por Piñarete y no ella. El hombre estaba en España y posterior a la amenaza “privatizó” los perfiles.

Federico Gutiérrez rechaza amenaza de la primera línea a un juez
El hombre fue identificado como Andrey José Piñarete y fue condenado a 75 meses de prisión. | Foto: SEMANA y captura redes sociales

“Esa misma testigo admitió que, en los perfiles de su pareja, estaban las amenazas, que las cuentas eran de él porque ahí estaban las fotos familiares y que el procesado privatizó sus redes sociales cuando se hizo pública la amenaza”, señala la sentencia que confirmó la condena en contra de Piñarete.

Entre los elementos de prueba, la Fiscalía obtuvo una respuesta de Meta, administrador de Facebook e Instagram, en la que se determinó que la IP que originó el mensaje con la amenaza al candidato estaba en España y el perfil en mención fue abierto con el nombre del ahora condenado y con números de teléfono de Colombia. No había duda.

