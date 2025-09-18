“Dejarle esa cabeza llena de metralla…”, decía parte del mensaje que lanzó por redes sociales Andrey José Piñarete en contra del entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Esa frase fue suficiente para adelantar una investigación y lograr la condena de Piñarete a más de seis años de cárcel.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. confirma condena

por amenazas contra entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez ➡️ https://t.co/ivAD5IePht pic.twitter.com/KuVvbcwi07 — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) September 18, 2025

El 28 de noviembre de 2024, la jueza penal del circuito de conocimiento de Bogotá anunció el sentido del fallo condenatorio en contra del señalado y concluyó que la pena sería de 75 meses de prisión.

Acto seguido, Andrey José Piñarete, a través de su defensa, apeló la decisión y ahora el Tribunal de Bogotá confirmó la condena en su contra.

“Aunque la defensa adujo que en la época de los hechos el afectado no era candidato presidencial, para el juzgado, el tipo penal por el que se procede no demanda tener esa calidad, sino la de líder político, condición que Federico Gutiérrez ostenta desde 1997, en tanto ha sido varias veces concejal de Medellín e incluso alcalde de esa ciudad”, explica el fallo.

El hombre fue identificado como Andrey José Piñarete y fue condenado a 75 meses de prisión. | Foto: Fotos: Inexmoda

Piñarete se defendió en juicio y luego en la apelación de su condena, pero los magistrados no le creyeron. Era claro, en criterio del Tribunal de Bogotá, que usó sus redes sociales para amenazar al entonces candidato, hoy alcalde de la ciudad de Medellín. Aún le queda un recurso, pero se confirma la calidad de condenado y las consecuencias de la misma decisión.

“De modo que, para la falladora, no hay duda de la materialidad de la conducta del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tanto más cuanto que no se trató de una intimidación de menor calado, sino de una magnitud que afectó el interés general”, advirtió la decisión.

La entonces compañera sentimental de Andrey José Piñarete se convirtió en testigo del proceso. Sus declaraciones revelaron que los perfiles de redes sociales, de donde salieron las amenazas contra Federico Gutiérrez, eran manejados por Piñarete y no ella. El hombre estaba en España y posterior a la amenaza “privatizó” los perfiles.

El hombre fue identificado como Andrey José Piñarete y fue condenado a 75 meses de prisión. | Foto: SEMANA y captura redes sociales

“Esa misma testigo admitió que, en los perfiles de su pareja, estaban las amenazas, que las cuentas eran de él porque ahí estaban las fotos familiares y que el procesado privatizó sus redes sociales cuando se hizo pública la amenaza”, señala la sentencia que confirmó la condena en contra de Piñarete.