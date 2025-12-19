Nación

Consejo de Estado confirma vigencia de la mesada 14 en el régimen especial de la Fuerza Pública: los detalles

El alto tribunal decidió sobre el pago a efectuar a “los pensionados del Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General, Dirección Administrativa, Grupo Prestaciones Sociales”.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 2:46 p. m.
Foto de una militar en el marco de la conmemoración del 20 de julio de 2025, en Bogotá.
Foto de una militar en el marco de la conmemoración del 20 de julio de 2025, en Bogotá. Foto: Anadolu via Getty Images

El Consejo de Estado determinó que el Acta del 22 de abril de 2014, “por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General, Dirección Administrativa, Grupo Prestaciones Sociales que tienen derecho”, se ajustó al ordenamiento jurídico, no vulneró la reforma pensional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 y y confirmó que la mesada 14 continúa vigente dentro del régimen especial de la Fuerza Pública.

La Sala precisó que la directriz contenida en dicha acta se circunscribió exclusivamente al pago de la mesada 14 prevista en el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004, aplicable únicamente a los miembros de las Fuerzas Militares pensionados por el Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, el acto no cobijaba al personal civil de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional ni a los uniformados cuyas asignaciones de retiro están a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) o de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil). En consecuencia, la corporación declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de estas entidades.

Graves irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía. Pensionados advirtieron y la Contraloría les dio la razón
Celebran profesores en Colombia: Consejo de Estado abre puerta para que puedan recibir buena plata

Al resolver los cargos de nulidad, el Consejo de Estado descartó que el acto hubiera desconocido el Acto Legislativo 01 de 2005. Señaló que la reforma constitucional buscó corregir desequilibrios del régimen general, sin afectar el régimen especial de la Fuerza Pública. Este propósito quedó claro en la exposición de motivos y fue ratificado por normas posteriores como el Decreto 668 de 2022 y el Acto Legislativo 01 de 2024. La Sala descartó el cargo de falsa motivación propuesto en la demanda, al concluir que el Ministerio de Defensa interpretó correctamente el alcance del régimen especial y aplicó la normativa vigente. En particular, precisó que el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004 continuaba plenamente vigente, pues no fue derogado por la reforma constitucional de 2005.

Finalmente, el Consejo de Estado determinó que las funcionarias que suscribieron el acta actuaron dentro de sus competencias. La directriz no creó nuevas prestaciones ni modificó las existentes, sino que impartió instrucciones internas sobre la aplicación de una norma vigente, sin invadir funciones legislativas o reglamentarias. Con esta decisión, el Consejo de Estado dejó en firme la validez del acto y ratificó que la mesada 14 continúa aplicándose dentro del régimen especial de la Fuerza Pública.

Medellín

Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: “Querían ser famosos”

Nación

Revelador detalle de lo que hizo en Argentina Zulma Guzmán, mujer señalada de la muerte con talio de dos niñas: “Había indicios”

Nación

Frustran atentado con carro bomba en Popayán cerca de la estación de Policía; desactivaron cilindros explosivos

Cúcuta

Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

Justicia

JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

Nación

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

Nación

Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; “El corazón está partido, el alma no es igual”

Nación

Diez exrectores de la Universidad Nacional piden a la Procuraduría que garantice la reincorporación de Ismael Peña como cabeza de la institución

Nación

Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

Nación

Explota crisis en la Corte Suprema: Cristina Lombana denunció a César Reyes por acoso laboral; el caso llegó al Congreso

Este es el documento íntegro con la determinación:

Mas de Nación

Buscan a vándalos por desmanes en el estadio de Medellín.

Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: “Querían ser famosos”

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra.

Revelador detalle de lo que hizo en Argentina Zulma Guzmán, mujer señalada de la muerte con talio de dos niñas: “Había indicios”

La camioneta fue estacionada en una calle del barrio Bolívar, junto al Parque Mosquera.

Frustran atentado con carro bomba en Popayán cerca de la estación de Policía; desactivaron cilindros explosivos

La juez Vivian Polanía

Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

Foto de una militar en el marco de la conmemoración del 20 de julio de 2025, en Bogotá

Consejo de Estado confirma vigencia de la mesada 14 en el régimen especial de la Fuerza Pública: los detalles

El coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la JEP.

JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

Alias Wilser del ELN.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

Mónica Jaramillo y su hijo Jaime Esteban Moreno.

Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; “El corazón está partido, el alma no es igual”

José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellos varios menores de edad.

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Varios departamentos del centro del país se verán afectados por el fenómeno climático

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia este viernes 19 de diciembre. Ideam pronostica lluvias intensas

Noticias Destacadas