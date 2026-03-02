Contraloría advierte riesgos si se cumple orden de Petro de destruir diques en Córdoba: pide a la UNGRD atender a damnificados

La Contraloría General le hizo un nuevo llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que redoble los esfuerzos en la atención de las personas que se han visto afectadas por la temporada invernal.

La entidad centró su atención en lo ocurrido en el departamento de Córdoba, tras visitar municipios como Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo y evidenciar que allí muchas aguas permanecen estancadas y, por lo mismo, se requiere un bombeo mecánico para conducirlas hacia los ríos y caños cercanos.

La situación en Córdoba ha dejado miles de personas afectadas. Foto: AFP

Asimismo, expresó su preocupación por el llamado que hizo el presidente Petro para que se rompan los diques y compuertas ubicados en las zonas inundadas y que, según el jefe de Estado, bloquean el paso del agua.

La entidad supervisora aclaró que esto no se puede hacer sin antes verificar si tienen estudios hidráulicos y la autorización necesaria para su instalación y funcionamiento de la autoridad ambiental y otros organismos.

También indicó que, si se cumple la orden del mandatario, podrían surgir problemas más graves y riesgos para el patrimonio público.

Por otra parte, la Contraloría entregó cifras sobre las familias afectadas, las hectáreas de cultivos inundadas y los acueductos afectados, entre otros aspectos que evidencian la magnitud de la emergencia y la urgencia con la que debe ser atendida.

Contraloría General de la República Foto: Colprensa

En ese sentido, le solicitó a la UNGRD redoblar los esfuerzos para brindar atención oportuna a los damnificados. “Esto implica, además, que se debe priorizar y agilizar la entrega de ayudas a todos los damnificados”, señaló.

De igual forma, pidió a los entes territoriales ser rigurosos y rápidos en la elaboración del Registro Único de Damnificados (RUD) para, a partir de este instrumento, adoptar las medidas de atención, prevención y mitigación necesarias que garanticen la protección de los afectados.

La entidad también solicitó que haya una contratación transparente y efectiva de los servicios y obras necesarias para superar la emergencia. En ese sentido, indicó que el reporte en el RUD alcanza el 95 % del estimativo de personas que han sufrido consecuencias por cuenta de la ola invernal.

“Resulta oportuno reiterar, dada la dimensión de la tragedia, que urge garantizar una pronta y adecuada apropiación e inversión de los recursos asignados, de forma que no sea necesario replicar la advertencia a la UNGRD emitida a final de 2023, por la muy baja ejecución de los recursos apropiados”, manifestó.

Por último, la Contraloría precisó que realiza seguimiento al paquete de medidas tributarias que, hasta el momento, se han emitido en el marco del decreto de emergencia económica, social y ecológica.