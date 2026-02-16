Contraloría hará seguimiento especial al decreto de emergencia económica y a la plata destinada a atender desastres por lluvias

Ante la compleja situación que se vive en varias partes de Colombia por cuenta de las fuertes lluvias, la Contraloría General de la República anunció la activación inmediata de un seguimiento especial a la ejecución de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.

La decisión se tomó como respuesta a inquietudes y denuncias ciudadanas que se habían presentado, por lo que el objetivo es salvaguardar los recursos destinados a la atención de la emergencia, asegurando que las ayudas humanitarias y logísticas lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes las necesitan.

La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas. Foto: AFP

En ese sentido, se le pidió información a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), que indicó que hasta el 6 de febrero se habían registrado 293 eventos asociados a la temporada de lluvias, con afectación en 24 departamentos y 188 municipios.

“Ante la magnitud de esta catástrofe focalizada y la necesidad de asegurar que cada peso destinado a la reconstrucción y a la ayuda humanitaria sea efectivo, la Contraloría activó el mecanismo de Especial Seguimiento“, señaló.

Hallan aumento billonario en contratos antes de la Ley de Garantías, mientras el Gobierno busca plata para emergencias

Con este se tendrá un examen continuo y sistemático sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia y a la atención de desastres. En concreto, la entidad va a realizar las siguientes acciones:

Requerimiento formal de información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para la atención de la emergencia y la recuperación de las afectaciones causadas por la intensificación de las lluvias.

Articulación con los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para solicitar información de primera mano sobre el alcance de las afectaciones, los recursos de todos los niveles destinados a la atención y los cronogramas previstos para su ejecución.

Crisis en Córdoba por cuenta de las condiciones climáticas. Foto: Registraduría

Participación en los Puestos de Mando Unificados (PMU) y en las Salas de Crisis de los departamentos que han declarado la emergencia, para conocer directamente las decisiones adoptadas para la atención de la emergencia y las acciones de mitigación.

Verificación en territorio, en coordinación con las personerías municipales, veedurías ciudadanas y la comunidad afectada, a fin de identificar falencias en la atención, promover su corrección por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, y una contratación transparente y efectiva de los servicios y obras necesarias para superar la emergencia.

¿Dinero saqueado a la UNGRD falta para afrontar la crisis de Córdoba? Carlos Carrillo, con el agua a sus espaldas, respondió: “Que lo sepa la opinión pública”

Además, la Contraloría recordó que a finales del 2023 emitió alerta a la UNGRD por la muy baja ejecución de los recursos apropiados para atender la situación de desastre nacional provocada por la intensa temporada de lluvias generada por el fenómeno de La Niña.

Además, el ente de vigilancia también ha venido haciendo un seguimiento a la gestión fiscal de la UNGRD durante la atención de emergencias y desastres, realizando 59 requerimientos formales durante los años 2024 y 2025.

En todo este proceso de monitoreo permanente, la Contraloría identificó que para la vigencia 2026 la UNGRD tiene recursos disponibles por $1,69 billones de pesos y además cuenta con reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón.

“Igualmente, la Contraloría General hará seguimiento a los movimientos presupuestales y financieros que se realizarán para atender la crisis, como también al paquete de medidas tributarias y económicas que se ejecutará en el marco de la implementación de este nuevo Decreto de Emergencia”, añadió.