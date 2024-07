Carrera a muerte por los respiradores para salvar infectados por coronavirus

Las proyecciones más optimistas estiman que el 0,4 por ciento de los colombianos se contagiarán de coronavirus, unas 200.000 personas. De ellas, el 15 por ciento llegarían a ser casos graves, o sea, hospitalizados sin ventilación artificial; y 5 por ciento casos críticos con afectación severa: 10.000 pacientes que necesitarían ventiladores y unidades de cuidados intensivos.

El panorama se hace aún más preocupante si se proyecta, como lo hizo el Gobierno nacional en uno de los decretos de emergencia, que el país podría llegar a tener 550.000 pacientes que requerirían camas uci. El que se cumpla uno u otro pronóstico dependerá de los resultados que arrojen las medidas de prevención. La más crucial, el aislamiento físico obligatorio o cuarentena con la que se pretende aplanar la curva de contagio para evitar que miles de pacientes críticos lleguen a los centros médicos en simultáneo, lo que significaría el temido colapso del sistema de salud. De cualquier manera, la predicción más favorable resulta escalofriante. Por eso es crucial lograr diferir la epidemia en el tiempo y a la vez ampliar la capacidad médica.

“Hoy ya hay 2.640 camas uci disponibles, y con el plan de optimización del Ministerio de Salud esperamos liberar la mayor cantidad posible antes de llegar al pico de la pandemia, que será a mediados de mayo”, explica el ministro Fernando Ruiz. Efectivamente, desde el Gobierno, el gremio de la salud y otros sectores se están implementando medidas de contingencia. Unas menos ortodoxas que otras porque la situación no da espera. Lugares como el hotel Tequendama, la sede de Corferias y los parqueaderos del Hospital de la Policía, en Bogotá, están siendo adecuados para poder atender pacientes contagiados por coronavirus que no revistan gravedad. Los hospitales y clínicas están reprogramando todas las cirugías no vitales y reorganizando sus espacios en función de la crisis. La cuarentena también trae una reducción de la siniestralidad y el crimen, lo cual redunda en menos urgencias. Muchos quirófanos y salas de postoperatorio serán uci.