Nación

Corte Suprema negó libertad a policía que Juan Fernando Petro visitó en La Picota

SEMANA confirmó que el hermano del presidente Gustavo Petro se reunió con el condenado en noviembre de 2021.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 10:36 a. m.
Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.
Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Foto: Tomada del twitter de Juan Fernando Petro Urrego

Esta revista conoció en primicia que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de libertad que hizo Jairo Eugenio Arzuza Samiento, un policía que apareció en el radar de la opinión pública después de que se confirmó que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, lo visitó en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

SEMANA confirmó que el 6 de noviembre de 2021, el hermano del líder del Pacto Histórico, estuvo visitando a Arzuaza, tras ingresar como amigo para tener un encuentro con el condenado a más de 24 años de cárcel por los delitos de cohecho y porte de estupefacientes.

El hermano de Gustavo Petro ya había estado en 2021 en La Picota | ¿A quién visitó y para qué?

A Arzuaza Sarmiento lo capturaron tras ser acusado de recibir una millonaria suma de dinero para supuestamente dejar pasar en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, a un pasajero con varios paquetes de cocaína adheridos a su cuerpo.

Juan Fernando Petro terminó reconociendo para esa época que tenía varias citas en otras cárceles del país, para hablar del perdón social que proponía su hermano, en ese entonces, el candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro.

Bucaramanga

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

Nación

Asesinan a líder campesino en Argelia, Cauca: ya son cuatro líderes sociales asesinados en 2026

Medellín

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Bogotá

Judicializan a alias El Flaco por planear atentado con bomba lana en el centro de Bogotá

Nación

Un hombre intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo en Bolívar: lo enviaron a la cárcel

Nación

Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

Bogotá

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

Mundo

Diosdado Cabello no suelta a Gustavo Petro: estas son todas las veces que ha arremetido contra el presidente

Política

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Confidenciales

Presidente Gustavo Petro firmó la designación de René Guarín como nuevo director Nacional de Inteligencia

Juan Fernando Petro habló con SEMANA del escándalo en una peluquería. “Le hicieron muy mal las cejas, la vi llorar mucho. Pensaron que les íbamos a cerrar el negocio. Ni que fuéramos unos monstruos”.
Juan Fernando Petro y Gustavo Petro. Foto: redes sociales

¿Por qué le negaron la libertad al policía?

Desde el 13 de octubre de 2015, Arzuaza Sarmiento se encuentra privado de la libertad, pero con la entrada en vigencia de la reforma laboral, ha solicitado en varias ocasiones el reajuste de su pena por el artículo que concede beneficios por trabajar a quienes permanecen en las cárceles de Colombia y que, en efecto, se le otorgue la libertad.

Sin embargo, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente esa solicitud, al determinar que el procedimiento de vigilancia de la pena impuesta en su contra sigue en curso.

Pero Jairo Eugenio Arzuaza se terminó oponiendo a esa decisión, por lo que el caso llegó al despacho del magistrado Fernando León Bolaños, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien analizó si un habeas corpus era el recurso adecuado dentro de este proceso.

Salvatore Mancuso ya está en libertad. El Inpec confirmó que salió de la cárcel La Picota
Carcél La Picota, en el sur de Bogotá. Foto: Autor Anónimo

El magistrado León manifestó en la decisión: “Resulta improcedente pretender, por vía del habeas corpus, el examen de asuntos cuyo estudio corresponde a los jueces facultados, en primera o segunda instancia, para ello, ya sea con ocasión a la función de control de garantías, al conocimiento del proceso o a la ejecución de la sanción impuesta”.

Esa situación provocó que la Sala confirmara la decisión de primera instancia del Tribunal de Bogotá, al considerar que es improcedente ese mecanismo que solicitaba la vigilancia de las sanciones impuestas en contra del policía, y advirtió que no hubo una situación de privación “ilegal” de la libertad que amerite esa tesis.

Esta es la decisión:

AHP9639-2025(71502) by dlandinezc

Más de Nación

Ángel Luciano Morales, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander.

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

La visita de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, a extraditables en La Picota puso sobre la mesa la tesis del “perdón social”.

Corte Suprema negó libertad a policía que Juan Fernando Petro visitó en La Picota

Se trata de un reconocido líder campesino, exdirectivo de AGROPATIA.

Asesinan a líder campesino en Argelia, Cauca: ya son cuatro líderes sociales asesinados en 2026

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí.

“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Esta es la segunda persona judicializada por la planeación de esa acción criminal.

Judicializan a alias El Flaco por planear atentado con bomba lana en el centro de Bogotá

Los antecedentes incluyen episodios de violencia y discusiones recurrentes durante la relación.

Un hombre intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo en Bolívar: lo enviaron a la cárcel

No

Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Para enviar la droga al exterior cuentan con varios socios.

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Centenares de personas se unieron al recorrido fúnebre.

“El que perdona es Dios”: el doloroso mensaje del papá de Ismael tras el atentado en Neiva en el que murió su hijo de 11 años

Noticias Destacadas