Villavicencio

Cortes de luz en Villavicencio este viernes 13 de febrero: estas son las zonas afectadas en la jornada

Cortes de energía programados este viernes en Villavicencio afectan varias zonas por mantenimiento.

Margarita Briceño Delgado

11 de febrero de 2026, 2:39 p. m.
Villavicencio: cortes de luz programados este viernes 13 de febrero
Villavicencio: cortes de luz programados este viernes 13 de febrero Foto: Semana

La Electrificadora del Meta (EMSA) anunció cortes temporales de luz este viernes 13 de febrero en Villavicencio como parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución, con el objetivo de garantizar un suministro más confiable y seguro para los usuarios.

Zonas de Villavicencio afectadas por suspensión temporal del servicio eléctrico

La Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. (EMSA), responsible del servicio de energía eléctrica en Villavicencio y otros municipios del departamento, confirmó que este viernes 13 de febrero se programó una suspensión temporal del servicio de luz como parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución eléctrica.

La programación difundida por EMSA señala que las labores de mantenimiento en el componente identificado como Redes Castilla La Nueva se llevarán a cabo durante la jornada del viernes, afectando el servicio en distintos puntos de la red entre la mañana y la tarde.

Aunque el comunicado no especifica direcciones exactas en Villavicencio, esta clase de trabajos suele suspender el suministro de energía por varias horas en barrios urbanos y comunas cercanas al área donde se ejecutan las obras, de acuerdo con la práctica habitual de la empresa para este tipo de mantenimiento.

Según el aviso oficial publicado en el sitio web de la empresa, la intervención técnica forma parte de los mantenimientos programados en las redes de media tensión con el objetivo de mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico.

La electrificadora adelanta trabajos de preventivos en redes eléctricas.
Técnicos realizarán mantenimiento en la red eléctrica de Villavicencio, Foto: Essa.

Mantenimiento eléctrico provoca cortes de luz en Villavicencio este 13 de febrero

La ejecución de estas labores, que son habituales para garantizar el normal funcionamiento de la infraestructura eléctrica, implica la suspensión del servicio en sectores puntuales de la ciudad y zonas aledañas.

La Electrificadora del Meta ha sido enfática en que estas maniobras son necesarias para reducir fallas futuras, prevenir interrupciones no programadas y mantener operativas las redes, especialmente ante la creciente demanda energética del departamento.

En 2023 y 2024, la entidad manejó una red de miles de kilómetros con múltiples subestaciones para atender a cientos de miles de usuarios en Villavicencio y otras localidades del Meta.

Usuarios del servicio en Villavicencio y municipios vecinos han sido instados por la empresa a planificar sus actividades y proteger dispositivos electrónicos ante la interrupción temporal del suministro eléctrico, y a reportar cualquier anomalía a las líneas de atención al cliente de EMSA.

La empresa, por su parte, recomienda a los usuarios desconectar electrodomésticos sensibles y planificar sus actividades durante la suspensión temporal del servicio para evitar inconvenientes.

