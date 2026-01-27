Gobernadora del Meta invitó a Petro y a minTransporte a viajar por tierra a Villavicencio para mostrarles los puntos críticos de la vía

Viajar a Villavicencio desde Bogotá, sobre todo en temporada invernal, se convirtió en todo un reto para los viajeros si se tienen en cuenta los deslizamientos que suelen afectar a esta vía del país.

Lo anterior impacta seriamente, además del turismo en el Meta, el transporte de alimentos, entre otros.

Es por ello que en El Debate de SEMANA, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, invitó al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a que le acepten un viaje terrestre desde Bogotá a Villavicencio, para poder mostrarles los 16 puntos críticos de esa vía y, así, se pueda encontrar una pronta solución.

De acuerdo con Cortés, las veces que el presidente Petro ha ido al Meta, mientras ella ha estado en el cargo, ha sido vía aérea.

“Ya se va a acabar el Gobierno, que me aceptara un cafecito para que se dé cuenta. Primero lo haríamos con la ministra de Transporte [María Fernanda Rojas] para que ella viniera y recorriera porque, además, ella nació en Villavicencio”, dijo Cortés en El Debate.

La mandataria departamental también manifestó que no concebía que a esta vía no le hayan invertido más recursos, aun cuando es de las más importantes del país.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Presidente, en estos pocos meses que le quedan de Gobierno, ministra de Transporte, los invito a que vengan a la mazorinoquía, al departamento del Meta. Toda esta región que es rica, que está generando, que es la última frontera agrícola del país, a esa Colombia oculta que tanto utiliza usted en su discurso. Venga al departamento del Meta, véngase por una vía, una obra de ingeniería importantísima, pero más bellísima, para que vea la importancia de esta arteria, no de un departamento, ni de una ciudad, sino de una región“, resaltó Cortes.

“Ha venido desde que yo estoy tres veces”

La gobernadora Rafaela Cortés recordó en El Debate que, desde que ella está en el cargo, el presidente Petro ha ido tres veces al Meta.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, en El Debate de SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra

“El presidente, creo que la última vez que vino fue a un evento que hizo la Corte Suprema de Justicia, que fue un evento de la rama como tal. Vino al evento, muy querido, dijo sus palabras y se fue. Ha venido desde que yo estoy, tres veces”, afirmó Cortés en El Debate.