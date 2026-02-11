Tras más de seis meses de gestiones, planes y finalmente obras en el corazón del barrio Villa Julia, la reconstrucción del puente vehicular que conecta varias comunas de Villavicencio avanza con una fecha tentativa de entrega dentro del año en curso, según fuentes oficiales de la Alcaldía y de la Gobernación del Meta.

Gobernadora del Meta invitó a Petro y a minTransporte a viajar por tierra a Villavicencio para mostrarles los puntos críticos de la vía

Obras del puente de Villa Julia avanzan y buscan restablecer la movilidad en la ciudad

La intervención en el puente sobre el caño Parrado, colapsado por las fuertes lluvias del 1 de julio de 2025, se inició formalmente el 20 de noviembre de 2025 con el cierre del área afectada y el comienzo de las obras de reconstrucción.

La secretaria de Infraestructura de Villavicencio, Maristella Santana, señaló en ese momento que se trataba de una obra de alta prioridad para restablecer la movilidad en un punto estratégico de la ciudad.

Según la programación contractual, el plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses, un cronograma que fue oficializado por la administración municipal y respaldado por la Gobernación del Meta, que aportó parte de los recursos financieros necesarios para la obra, como se registra en la página de la Alcaldía de Villavicencio.

Con esos ocho meses de ejecución, la proyección oficial sitúa la finalización del nuevo puente entre junio y julio de 2026 si se cumple el cronograma sin contratiempos.

Esta estimación se basa en los plazos establecidos al inicio de las obras y en el hecho de que ya se han comenzado tareas como excavaciones, instalación de cimentación y trabajos estructurales en la construcción del puente.

Puente Villa Julia avanza para mejorar tránsito y conectividad en Villavicencio

El alcalde Alexander Baquero y la gobernadora Rafaela Cortés han destacado la importancia de la obra no solo para la movilidad urbana, que quedó seriamente afectada tras el colapso por la temporada inverna.

También será una obra que dará gran impulso al comercio local y al empleo, ya que la empresa contratista emplea mano de obra de Villavicencio para tareas esenciales del proyecto.

Así está el mercado laboral en Villavicencio: revise las oportunidades activas

No obstante, las autoridades han advertido que posibles eventualidades como nuevas temporadas de lluvias intensas o ajustes técnicos en el proceso constructivo, podrían retrasar la entrega, aunque por ahora no se han anunciado cambios formales en el cronograma.

Para la comunidad de Villa Julia y los sectores aledaños, este puente representa una recuperación crucial de la conectividad urbana después de meses de desvíos y dificultades viales.

La fecha estimada de mediados de 2026 aparece ahora como el horizonte oficial para que el puente vuelva a recibir tránsito vehicular.